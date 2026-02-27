#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
501.75
591.96
6.52
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
501.75
591.96
6.52
Культура и шоу-бизнес

Димаша Кудайбергена заметили в Алматы на прогулке с бабушкой и братом

Димаш Кудайберген с бабушкой, фото - Новости Zakon.kz от 27.02.2026 17:47 Фото: Instagram/miuaniz
Мировая знаменитость, казахстанский певец Димаш Кудайберген провел время с родными в Алматы, сообщает Zakon.kz.

В фан-паблике артиста сегодня, 27 февраля 2026 года, появились кадры прогулки Димаша с младшим братом Мансуром и бабушкой Миуа апа, сделанные в районе Кок-Тобе.

"Бабуля с двумя внуками", – говорится в описании к кадрам.

Когда сделаны снимки, не уточняется.

Поклонники артиста откликнулись на снимки положительными комментариями:

  • Желаю крепкого здоровья и прекрасного дня.
  • Живите долго, Миуа апа.
  • В Алматы сейчас хорошо.
  • Мансура даже сразу не узнала, что за красавчик вырос, конкурент Димаша.
  • Всего хорошего любимой бабушке.

18 февраля артист открыл выставку "Димаш: один голос – тысяча стран" в Музее народных музыкальных инструментов им. Ыкыласа в Алматы.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Еще один популярный автобусный маршрут изменит схему движения в Алматы
18:00, Сегодня
Еще один популярный автобусный маршрут изменит схему движения в Алматы
Димаш Кудайберген трогательно обратился к брату
16:55, 05 января 2024
Димаш Кудайберген трогательно обратился к брату
Димаш Кудайберген анонсировал важное событие и обратился к подписчикам
11:28, 28 января 2026
Димаш Кудайберген анонсировал важное событие и обратился к подписчикам
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Тренер Шавката Рахмонова раскрыл подробности о травме бойца
18:15, Сегодня
Тренер Шавката Рахмонова раскрыл подробности о травме бойца
Пётр Ян попал в элитный список Илии Топурии
17:49, Сегодня
Пётр Ян попал в элитный список Илии Топурии
Монгол разгромил боксёра из Казахстана в бою за медаль "малого чемпионата мира"
17:42, Сегодня
Монгол разгромил боксёра из Казахстана в бою за медаль "малого чемпионата мира"
"Атырау" подписал опытного казахстанского защитника
17:41, Сегодня
"Атырау" подписал опытного казахстанского защитника
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: