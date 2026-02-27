Димаша Кудайбергена заметили в Алматы на прогулке с бабушкой и братом
Фото: Instagram/miuaniz
Мировая знаменитость, казахстанский певец Димаш Кудайберген провел время с родными в Алматы, сообщает Zakon.kz.
В фан-паблике артиста сегодня, 27 февраля 2026 года, появились кадры прогулки Димаша с младшим братом Мансуром и бабушкой Миуа апа, сделанные в районе Кок-Тобе.
"Бабуля с двумя внуками", – говорится в описании к кадрам.
Когда сделаны снимки, не уточняется.
Поклонники артиста откликнулись на снимки положительными комментариями:
- Желаю крепкого здоровья и прекрасного дня.
- Живите долго, Миуа апа.
- В Алматы сейчас хорошо.
- Мансура даже сразу не узнала, что за красавчик вырос, конкурент Димаша.
- Всего хорошего любимой бабушке.
18 февраля артист открыл выставку "Димаш: один голос – тысяча стран" в Музее народных музыкальных инструментов им. Ыкыласа в Алматы.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript