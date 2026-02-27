Димаша Кудайбергена заметили в Алматы на прогулке с бабушкой и братом

Мировая знаменитость, казахстанский певец Димаш Кудайберген провел время с родными в Алматы, сообщает Zakon.kz.

В фан-паблике артиста сегодня, 27 февраля 2026 года, появились кадры прогулки Димаша с младшим братом Мансуром и бабушкой Миуа апа, сделанные в районе Кок-Тобе.

"Бабуля с двумя внуками", – говорится в описании к кадрам.

Когда сделаны снимки, не уточняется.

Поклонники артиста откликнулись на снимки положительными комментариями:

Желаю крепкого здоровья и прекрасного дня.

Живите долго, Миуа апа.

В Алматы сейчас хорошо.

Мансура даже сразу не узнала, что за красавчик вырос, конкурент Димаша.

Всего хорошего любимой бабушке.

18 февраля артист открыл выставку "Димаш: один голос – тысяча стран" в Музее народных музыкальных инструментов им. Ыкыласа в Алматы.