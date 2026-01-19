"Просто уникальна!": Димаш Кудайберген устроил сюрприз своим фанатам в Китае

Фото: ru.dimashnews.com

Всемирно известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген 16 января выступил на открытии и закрытии церемонии 2026 Tmall NEWTY Festival Offline Events в Шанхае. Во время выступления он устроил сюрприз своим поклонникам – исполнил песню "Fire" в новой аранжировке, сообщает Zakon.kz.

Об этом накануне, 18 января, рассказала команда 31-летнего народного артиста Казахстана: "Димаш Кудайберген поднял занавес фестиваля, открыв путь в новое измерение авторской композицией "Fire" в новой аранжировке с рэпом на казахском языке и "All By Myself", которую почти 10 лет назад с триумфом представлял в Китае на проекте Singer... Честь закрыть церемонию также была предоставлена казахстанскому артисту. Димаш исполнил кантату "Олимпико", отправив звучное послание к новым вершинам". Фото: ru.dimashnews.com Фото: ru.dimashnews.com Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от DimashNews (@dimash.news) Комментарии поклонников: "Гениальное исполнение "Fire".

"Потрясающе! Димаш – лучший".

"Песня "Fire" была действительно огненной!"

"Это было чудесное и завораживающее представление".

"Поздравляем Димаша, который снова удивил нас исполнением песни "Fire".

"Поздравляем Димаша! Новая аранжировка песни "Fire" – просто уникальна! Обожаю ее!"

"Он действительно зажег сцену своим замечательным выступлением. Мы скучали по нему, и теперь, когда он появился, он выступил просто потрясающе. Привет из Чили!"

"Поздравляю с концертом, Димаш! Это было прекрасное выступление, песня "Fire" снова стала сюрпризом, фантастический рэп. Спасибо большое за то, что поделился, мне очень понравилось". Материал по теме Вот это подарок: Димаш перед посадкой в самолет обратился к поклонникам О том, что Димаш Кудайберген выступит на фестивале в Китае, стало известно 14 января 2026 года.

