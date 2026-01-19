#Казахстан в сравнении
Культура и шоу-бизнес

"Просто уникальна!": Димаш Кудайберген устроил сюрприз своим фанатам в Китае

всемирно известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген, фото - Новости Zakon.kz от 19.01.2026 12:54 Фото: ru.dimashnews.com
Всемирно известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген 16 января выступил на открытии и закрытии церемонии 2026 Tmall NEWTY Festival Offline Events в Шанхае. Во время выступления он устроил сюрприз своим поклонникам – исполнил песню "Fire" в новой аранжировке, сообщает Zakon.kz.

Об этом накануне, 18 января, рассказала команда 31-летнего народного артиста Казахстана:

"Димаш Кудайберген поднял занавес фестиваля, открыв путь в новое измерение авторской композицией "Fire" в новой аранжировке с рэпом на казахском языке и "All By Myself", которую почти 10 лет назад с триумфом представлял в Китае на проекте Singer... Честь закрыть церемонию также была предоставлена казахстанскому артисту. Димаш исполнил кантату "Олимпико", отправив звучное послание к новым вершинам".

Фото: ru.dimashnews.com

Фото: ru.dimashnews.com

Комментарии поклонников:

  • "Гениальное исполнение "Fire".
  • "Потрясающе! Димаш – лучший".
  • "Песня "Fire" была действительно огненной!"
  • "Это было чудесное и завораживающее представление".
  • "Поздравляем Димаша, который снова удивил нас исполнением песни "Fire".
  • "Поздравляем Димаша! Новая аранжировка песни "Fire" – просто уникальна! Обожаю ее!"
  • "Он действительно зажег сцену своим замечательным выступлением. Мы скучали по нему, и теперь, когда он появился, он выступил просто потрясающе. Привет из Чили!"
  • "Поздравляю с концертом, Димаш! Это было прекрасное выступление, песня "Fire" снова стала сюрпризом, фантастический рэп. Спасибо большое за то, что поделился, мне очень понравилось".

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 19.01.2026 12:54
Вот это подарок: Димаш перед посадкой в самолет обратился к поклонникам

О том, что Димаш Кудайберген выступит на фестивале в Китае, стало известно 14 января 2026 года.

Динара Халдарова
Динара Халдарова
