Скончался бас-гитарист группы "Браво" Сергей Лапин

Бас-гитарист российской группы "Браво" Сергей Лапин умер на 62-м году жизни, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщается в официальном сообществе группы "Браво" во "ВКонтакте".



"Сегодня ушел Сергей Лапин (28 марта 1962 - 31 октября 2023), бас-гитарист группы "Браво", участвовавший в записи альбомов "Скажем мы друг другу Браво" (1988) и "Стиляги из Москвы" (1990). Сергей пришел в очень непростой период, в тот момент, когда коллектив покинула Жанна Агузарова, и принес много интересных идей, касающихся имиджа и стиля группы", – говорится в сообщении.

Участники группы выразили соболезнования семье и близким музыканта.

Группа "Браво" была основана 18 марта 1984 года. В этот же день в Москве, в Доме культуры "Мосэнерготехпром", состоялся концерт группы "Браво", в ходе которого участники коллектива были задержаны милицией. Дата считается днем основания группы.

Ранее сообщалось, что экс-игрок НХЛ Адам Джонсон умер после трагического инцидента на льду.