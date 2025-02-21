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Культура и шоу-бизнес

К солисту группы "Любэ" обратился 74-летний Александр Буйнов

К солисту группы &quot;Любэ&quot; обратился 74-летний Александр Буйнов, фото - Новости Zakon.kz от 21.02.2025 16:45 Фото: Instagram/buinovofficial
Сегодня 68-летие отмечает советский и российский музыкант, певец, гитарист, бессменный лидер и солист группы "Любэ" Николай Расторгуев. К народному артисту РФ с поздравлениями обратился его друг Александр Буйнов, сообщает Zakon.kz.

74-летний певец опубликовал фото с именинником, под которым написал:

"Друг мой, Колька, он же Народный артист России и любимый всеми "Комбат" – Николай Расторгуев! Ярчайший музыкант, отличный рассказчик, обладающий неимоверной харизмой, короче – с днем рождения, главный битломан страны! Будь здоров, друг, и будь любим народом всю жизнь! Скоро мы с тобой споем. Ура!"

К поздравлениям Буйнова присоединились и его подписчики, которые пожелали Расторгуеву крепкого здоровья:

  • "С днем рождения".
  • "От души поздравляю".
  • "Поздравляю от всего сердца".
  • "Замечательные мужчины. Здоровья Николаю!"

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12 февраля 2025 года Александр Буйнов рассказал о важной встрече с Николаем Расторгуевым, с которым дружит 30 лет. Музыкантам удалось наговориться, а в перерыве они решили вспомнить любимые рок-н-ролльные шедевры The Beatles.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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