#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
502.27
597.15
6.57
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
502.27
597.15
6.57
Культура и шоу-бизнес

Ерке Есмахан показала маленьких сыновей от молодого мужа на Мальдивах и восхитила фанатов

Ерке есмахан, дети, Мальдивы, фото, соцсети, райм, фото - Новости Zakon.kz от 28.01.2026 01:07 Фото: Instagram/erke_esmahan
Казахстанская певица Ерке Есмахан снова поделилась теплыми семейными снимками с отдыха на Мальдивах, сообщает Zakon.kz.

27 января на своей странице в Instagram она опубликовала милые фото с маленькими детьми от молодого мужа Раймбека Бактыгереева, выступающего под сценическим именем Raim. На них артистка позирует на берегу моря.

"Большинство моих мечтаний уже сбылось. Два моих сына в объятиях на этом фото и мой Муслим, ставший настоящим мужчиной в моем сердце, – мои бесценные сокровища. Пусть ты будешь жив и здоров ради исполнения остальных моих мечтаний, любимый. Пусть Всевышний дарует всем вам счастье идти по белому песку у моря вместе с детьми, смеясь и радуясь жизни", – написала Есмахан под постом.

Публикация вызвала волну восторженных комментариев среди подписчиков певицы.

  • Какие вы красивые!
  • Пусть Аллах дарует вам радость видеть счастье и успехи ваших милых деток!
  • Какая прекрасная семья!

Ранее стало известно, что Глюкоза отменила концерт в Алматы и Астане. 

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
41-летняя Ерке Есмахан показала себя такой, какой ее любит молодой муж, и восхитила фанатов
00:35, 25 января 2026
41-летняя Ерке Есмахан показала себя такой, какой ее любит молодой муж, и восхитила фанатов
Ерке Есмахан показала, чем занимаются ее сын и муж на Мальдивах
18:23, 05 июля 2023
Ерке Есмахан показала, чем занимаются ее сын и муж на Мальдивах
Трогательным фото с мужем поделилась Ерке Есмахан
19:43, 04 октября 2024
Трогательным фото с мужем поделилась Ерке Есмахан
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: