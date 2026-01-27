Ерке Есмахан показала маленьких сыновей от молодого мужа на Мальдивах и восхитила фанатов
Фото: Instagram/erke_esmahan
Казахстанская певица Ерке Есмахан снова поделилась теплыми семейными снимками с отдыха на Мальдивах, сообщает Zakon.kz.
27 января на своей странице в Instagram она опубликовала милые фото с маленькими детьми от молодого мужа Раймбека Бактыгереева, выступающего под сценическим именем Raim. На них артистка позирует на берегу моря.
"Большинство моих мечтаний уже сбылось. Два моих сына в объятиях на этом фото и мой Муслим, ставший настоящим мужчиной в моем сердце, – мои бесценные сокровища. Пусть ты будешь жив и здоров ради исполнения остальных моих мечтаний, любимый. Пусть Всевышний дарует всем вам счастье идти по белому песку у моря вместе с детьми, смеясь и радуясь жизни", – написала Есмахан под постом.
Публикация вызвала волну восторженных комментариев среди подписчиков певицы.
- Какие вы красивые!
- Пусть Аллах дарует вам радость видеть счастье и успехи ваших милых деток!
- Какая прекрасная семья!
