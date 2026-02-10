41-летняя Ерке Есмахан показала шикарный и идеальный отдых на Мальдивах

Казахстанская певица Ерке Есмахан 10 февраля поделилась в Instagram серией новых снимков с отдыха на Мальдивах, которые сразу вызвали восторженную реакцию подписчиков, сообщает Zakon.kz.

В кадре – семейные моменты, прогулки по белоснежному пляжу и спокойная, умиротворяющая атмосфера курорта.

Особое внимание поклонников привлекли кадры с детьми, а также нежные образы артистки в светлых летних нарядах.

Под публикацией Ерке поразмышляла о быстротечности времени, материнстве и приближении священного месяца Рамазан.

"Кажется, будто только вчера я родила Батыра, а уже совсем скоро ему исполнится 8 месяцев. Слава Богу! Прошел год, и мы уже приближаемся к Священному месяцу Рамадан. Моргнешь глазом – и кажется, что теплое, солнечное лето уже совсем близко. Поэтому давайте проживать каждый момент осознанно, ценить свое время, переосмысливать мысли и жить наполненной, красивой и счастливой жизнью!" – написала она.

Фото за несколько часов собрали тысячи лайков и десятки восторженных комментариев.

Вот ведь только Ерке, даже когда за границу ездит, умеет делать красивые фотографии, не раздеваясь!

Как прекрасная семья!

Счастья, дорогие!

