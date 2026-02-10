#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
491.88
585.83
6.36
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
491.88
585.83
6.36
Культура и шоу-бизнес

41-летняя Ерке Есмахан показала шикарный и идеальный отдых на Мальдивах

Ерке Есмахан, отдых, Мальдивы, соцсети , фото - Новости Zakon.kz от 11.02.2026 01:00 Фото: Instagram/erke_esmahan
Казахстанская певица Ерке Есмахан 10 февраля поделилась в Instagram серией новых снимков с отдыха на Мальдивах, которые сразу вызвали восторженную реакцию подписчиков, сообщает Zakon.kz.

В кадре – семейные моменты, прогулки по белоснежному пляжу и спокойная, умиротворяющая атмосфера курорта.

Особое внимание поклонников привлекли кадры с детьми, а также нежные образы артистки в светлых летних нарядах.

Под публикацией Ерке поразмышляла о быстротечности времени, материнстве и приближении священного месяца Рамазан.

"Кажется, будто только вчера я родила Батыра, а уже совсем скоро ему исполнится 8 месяцев. Слава Богу! Прошел год, и мы уже приближаемся к Священному месяцу Рамадан. Моргнешь глазом – и кажется, что теплое, солнечное лето уже совсем близко. Поэтому давайте проживать каждый момент осознанно, ценить свое время, переосмысливать мысли и жить наполненной, красивой и счастливой жизнью!" – написала она.

Фото за несколько часов собрали тысячи лайков и десятки восторженных комментариев.

  • Вот ведь только Ерке, даже когда за границу ездит, умеет делать красивые фотографии, не раздеваясь!
  • Как прекрасная семья!
  • Счастья, дорогие!

А ранее мама Димаша Кудайбергена выложила фото с мужем и восхитила фанатов.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
41-летняя Ерке Есмахан показала себя такой, какой ее любит молодой муж, и восхитила фанатов
00:35, 25 января 2026
41-летняя Ерке Есмахан показала себя такой, какой ее любит молодой муж, и восхитила фанатов
Ерке Есмахан показала маленьких сыновей от молодого мужа на Мальдивах и восхитила фанатов
01:07, 28 января 2026
Ерке Есмахан показала маленьких сыновей от молодого мужа на Мальдивах и восхитила фанатов
40-летняя Ерке Есмахан растрогала подписчиков воспоминанием об отце
15:42, 20 июня 2025
40-летняя Ерке Есмахан растрогала подписчиков воспоминанием об отце
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Арман Царукян ответил, кто может перебороть его в UFC
01:18, 11 февраля 2026
Арман Царукян ответил, кто может перебороть его в UFC
"Локомотив" первым на Западе вышел в плей-офф КХЛ
00:44, 11 февраля 2026
"Локомотив" первым на Западе вышел в плей-офф КХЛ
Стало известно, кто из казахстанцев выступит 11 февраля на Олимпиаде-2026
00:11, 11 февраля 2026
Стало известно, кто из казахстанцев выступит 11 февраля на Олимпиаде-2026
Все результаты дня ЧРК по хоккею: "Арлан" разгромил "Иртыш", "Горняк" обыграл "Актобе"
23:35, 10 февраля 2026
Все результаты дня ЧРК по хоккею: "Арлан" разгромил "Иртыш", "Горняк" обыграл "Актобе"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: