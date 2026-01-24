41-летняя Ерке Есмахан показала себя такой, какой ее любит молодой муж и восхитила фанатов

Казахстанская певица Ерке Есмахан 24 января опубликовала в Instagram серию фотографий с отдыха на Мальдивах, которые вызвали теплый отклик у подписчиков, сообщает Zakon.kz.

На снимках артистка предстала с естественными кудрявыми волосами, подчеркнув, что хотела показать себя такой, какой ее видит и любит супруг Раймбек Бактыгереев, выступающим под сценическим именем Raim.

В подписи к публикации Ерке отметила, что и камера мужа, и он сам "влюблены" в ее природные кудри, добавив, что именно такими – "с характером" – являются ее натуральные волосы. Певица также поделилась впечатлениями от отдыха, назвав выбранный отель уютным и спокойным.

Публикация быстро собрала множество комментариев.

Без тебя – ни красоты, ни нежности, ни тепла!

Хорошую женщину и в саду хорошего мужчины цветы расцветают и продолжают цвести, вы тому доказательство! С тех пор как вышли замуж, вы выглядите еще красивее, нежнее и счастливее. Пусть ваша любовь будет вечной, и оставайтесь всегда любимой!

Прекрасна!

