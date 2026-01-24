#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-6°
$
503.35
590.63
6.62
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-6°
$
503.35
590.63
6.62
Культура и шоу-бизнес

41-летняя Ерке Есмахан показала себя такой, какой ее любит молодой муж и восхитила фанатов

Ерке Есмахан, райм, мальдивы, фотографии , фото - Новости Zakon.kz от 25.01.2026 00:35 Фото: Instagram/erke_esmahan
Казахстанская певица Ерке Есмахан 24 января опубликовала в Instagram серию фотографий с отдыха на Мальдивах, которые вызвали теплый отклик у подписчиков, сообщает Zakon.kz.

На снимках артистка предстала с естественными кудрявыми волосами, подчеркнув, что хотела показать себя такой, какой ее видит и любит супруг Раймбек Бактыгереев, выступающим под сценическим именем Raim.

В подписи к публикации Ерке отметила, что и камера мужа, и он сам "влюблены" в ее природные кудри, добавив, что именно такими – "с характером" – являются ее натуральные волосы. Певица также поделилась впечатлениями от отдыха, назвав выбранный отель уютным и спокойным.

Публикация быстро собрала множество комментариев.

  • Без тебя – ни красоты, ни нежности, ни тепла!
  • Хорошую женщину и в саду хорошего мужчины цветы расцветают и продолжают цвести, вы тому доказательство! С тех пор как вышли замуж, вы выглядите еще красивее, нежнее и счастливее. Пусть ваша любовь будет вечной, и оставайтесь всегда любимой!
  • Прекрасна!

Ранее Ерке Есмахан поделилась радостной новостью.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
Ерке Есмахан показала подросших детей
21:51, 01 сентября 2024
Ерке Есмахан показала подросших детей
Беременная Ерке Есмахан обратилась к фанатам
21:15, 03 марта 2025
Беременная Ерке Есмахан обратилась к фанатам
Муж Ерке Есмахан довел ее до слез
16:27, 21 октября 2024
Муж Ерке Есмахан довел ее до слез
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: