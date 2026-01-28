73-летний Стивен Сигал хочет избавиться от особняка в России

Известный американский актер, режиссер, музыкант и мастер айкидо Стивен Сигал продает свой особняк на Рублево-Успенском шоссе в Подмосковье, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 28 января 2026 года, "РИА Недвижимость" рассказали в компании, ставшей эксклюзивным консультантом по продаже резиденции актера.

"Объектом продажи выступает загородный дом общей площадью 500 кв. м, расположенный на закрытой охраняемой территории в клубном поселке "Конус", спроектированном в единой архитектурной концепции и насчитывающем 22 дома", – рассказал представитель компании NF Group.

По его словам, подмосковная резиденция Сигала состоит из основного двухэтажного дома, гостевого дома с баней и беседки-барбекю, расположенных на лесном участке площадью 15 соток. Основной дом включает три спальни, три санузла, кинотеатр, винную комнату, кабинет, гараж на два автомобиля. Гостевой дом с баней состоит из двух уровней: на первом этаже находятся сауна, душевая и санузел, на втором – спальня с санузлом.

Фото: NF Group

В компании не раскрыли цену, которую актер запрашивает за свой особняк.

По данным СМИ, Стивен Сигал приобрел дом в селе Усово на Рублевке в 2018 году (оценочно, за 80-100 млн рублей), которым прежде владел бывший депутат Госдумы и экс-глава Росгосцирка Владимир Шемякин.

В феврале 2023 года мы писали, что Владимир Путин наградил Стивена Сигала орденом.