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Умер актер из сериалов "Она написала убийство" и "Два с половиной человека" Стив Лоуренс

актер, фото - Новости Zakon.kz от 08.03.2024 21:43 Фото: wikipedia.org
В возрасте 88 лет умер американский актер и музыкант Стив Лоуренс, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации ABC News, он скончался из-за осложнений, вызванных болезнью Альцгеймера.

Лоуренс сыграл роли в десятках фильмов и сериалов. Артист отметился в таких проектах, как "Чистильщик", "Два с половиной человека", "C.S.I.: Место преступления", "Фрейзер", "Диагноз: убийство", "Она написала убийство" и американской версии российского ситкома "Моя прекрасная няня".

За свою работу Лоуренс был номинирован на премии "Грэмми" и "Эмми". Также Лоуренс был участником дуэта Steve & Eydie. Он выступал вместе со своей женой Эйди Горм.

Ранее сообщалось, что умер известный казахстанский спортивный журналист Рабат Жанибеков.

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