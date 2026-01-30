Как восстанавливают Театр юного зрителя в Алматы

Телеканал Almaty TV представляет второй выпуск новой информационно-просветительской программы "Архитектор", посвященной вопросам урбанистики, формирования комфортной городской среды и сохранения архитектурного наследия Алматы.

Эксперты и архитекторы доступным языком объясняют, как устроены процессы городской модернизации, с какими вызовами сталкиваются специалисты и какие решения принимаются для повышения качества жизни горожан.

Вокруг реконструкции исторических зданий в Алматы мнения всегда полярны. Одни опасаются утраты облика города, другие уверены – без обновления эти объекты становятся небезопасными. Проект "Архитектор" показывает, что за внешне ухоженными фасадами часто скрываются серьезные инженерные проблемы.

Фото: акимат города Алматы

Во втором выпуске авторы сосредоточились на поиске баланса между безопасностью, сохранением исторического облика и интересами горожан.

Так, одной из центральных тем программы стала реконструкция здания акимата Алмалинского района. Данный исторический объект был построен в 1976 году и за 50 лет ни разу не видел капитального ремонта. Сегодня он полностью реконструируется: проводится сейсмоусиление, заменяются все элементы, представляющие опасность для людей, а также обновляются устаревшие инженерные сети.

"Особое внимание уделяется укреплению конструкций – деревянные элементы заменяются на облегченные декоративные аналоги, при этом исторический облик здания сохраняется. Фасадные декоративные элементы, которые ранее могли обрушиться, восстанавливаются в точности по оригиналу", – сказал начальник отдела авторского надзора Талгат Тажибаев.

Фото: акимат города Алматы

Главный специалист Управления строительства Алматы Айтбек Бекболұлы подчеркнул, что хоть здание и не входит в список охраняемых исторических объектов, его архитектурный облик будет сохранен.

В новом выпуске журналисты также показали ход модернизации Театра для детей и юношества имени Наталии Сац. По словам специалистов, внешне благополучное здание на деле оказалось в критическом техническом состоянии.

Главный инженер проекта Алма Кенжалина рассказала, что обследование выявило серьёзный износ конструкций и инженерных систем.

"Результаты показали: здание находится в неудовлетворительном состоянии и требует не просто ремонта, а глубокой реконструкции", – отметила она.

Фото: акимат города Алматы

Алма Кенжалина отметила, что особую угрозу представлял фасад: мраморные и облицовочные элементы разрушались и могли упасть в зоне массового пребывания людей.

Вместе с тем заместитель руководителя Управления строительства Алматы Даулет Еламанов добавил, что ключевые архитектурные элементы театра будут сохранены и отреставрированы.

По его словам, мраморная облицовка, гранитные покрытия и люстры направлены на восстановление, а не замену. Параллельно ведется строительство дополнительного корпуса с современной сценой и пространством для детских и молодежных проектов.

Фото: акимат города Алматы

Также отдельный блок программы посвящен корректировке Генерального плана города. Руководитель НИИ "Алматыгенплан" Асхат Садуов заверил, что по итогам слушаний все обращения горожан будут учтены.