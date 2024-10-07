Правила благоустройства в Алматы: кто и за что отвечает

В Алматы началась паспортизация городских объектов в рамках программы "Таза Қазақстан" и новых правил благоустройства. Эта мера является частью стратегии города по созданию комфортной, безопасной и экологичной среды для жителей и гостей, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 7 октября 2024 года, заявили в акимате южной столицы.

Основная задача паспортизации – определение границ ответственности за благоустройство прилегающих территорий для предпринимателей. Всего в городе, по данным управления развития коммунальной инфраструктуры Алматы, паспортизации подлежат 5590 объектов предпринимательства. В настоящее время порядка тысячи предпринимателей уже подписали паспорта. Все работы по паспортизации будут завершены в апреле следующего года.

За что отвечает бизнес?

Каждый субъект бизнеса обязан получить паспорт благоустройства и поддерживать прилегающую территорию в надлежащем состоянии. Это определяет границы ответственности для всех участников, независимо от формы собственности.

Субъекты закрепления территорий включают физические и юридические лица, такие как КСК, ОСИ, ПТ, а также собственников зданий и лиц с правом временного или постоянного землепользования.

Паспорт укрепит социальную ответственность предпринимателей в вопросах должного содержания прилегающих территорий и фасадов объектов.

Собственники зданий и сооружений обязаны обеспечивать их надлежащее содержание и эксплуатацию, включая своевременный ремонт и покраску фасадов. Они также должны поддерживать в чистоте и исправном состоянии памятные доски, указатели улиц (включая переулки и площади), номерные знаки, вывески и информационные таблички, расположенные на фасадах.

Немаловажный момент – в зимний сезон собственники зданий и сооружений обязаны уведомлять владельцев нежилых и жилых помещений за двадцать четыре часа до начала работ по уборке снега и наледи с крыш.

Вывоз коммунальных отходов из торговых организаций осуществляется собственниками указанных объектов или по договору с организацией, занимающейся вывозом отходов, в соответствии с экологическим законодательством РК.

Вывоз отходов, образовавшихся во время ремонта, осуществляется самостоятельно лицами, проводившими этот ремонт, в специально отведенные для этого места. Запрещается складирование отходов, образовавшихся во время ремонта, на местах временного хранения отходов и контейнерных площадках.

Если производитель отходов, осуществляющий свою деятельность на земельном участке или в помещении на основании договора аренды или другого соглашения с собственником, не организовал сбор, вывоз и утилизацию отходов самостоятельно, эти обязанности переходят на собственника вышеуказанных объектов недвижимости.

Организация работы по очистке и уборке территорий рынков и прилегающих к ним участков осуществляется в соответствии с Санитарными правилами "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам оптовой и розничной торговли пищевой продукцией".

Запрещается установка наливных помоек, разлив помоев и нечистот за пределами территории, а также вынос отходов производства и потребления на уличные проезды. Жидкие бытовые отходы должны вывозиться по договору с организациями, имеющими специальный транспорт.

Этапы паспортизации

В акимате Алматы напомнили, что процесс паспортизации разделен на три этапа, и на первом этапе охвачены более тысячи объектов на магистральных улицах, в зонах городского значения и на пешеходных пространствах. На втором этапе внимание будет уделено улицам районного значения, а финальная стадия охватит улицы местного значения и внутридворовые территории.

Полное завершение программы планируется к апрелю 2025 года.

Отделы благоустройства и экологии районных акиматов будут следить за выполнением требований по благоустройству. Предприниматели, нарушающие правила, понесут административную ответственность, согласно Кодексу об административных правонарушениях РК.

В паспорте указываются наименование субъекта, адрес, контактный телефон, данные собственника, договор на вывоз ТБО, площадь твердого покрытия, площадь газонов, количество деревьев и кустарников, наличие малых архитектурных форм и схема закрепленной территории.

Паспорт подписывается обоюдно акиматом района и предпринимателем, что обеспечивает прозрачность процедуры. При этом исключается риск возникновения дополнительных затрат на благоустройство участков, не предусмотренных ранее.

"Новые правила благоустройства направлены на сохранение благополучия в Алматы и соответствуют целям республиканской программы "Таза Қазақстан", создавая безопасную и экологически чистую среду для горожан", – напомнили в пресс-службе акимата Алматы.

Согласно новым стандартам правил, организаторы массовых мероприятий обязаны обеспечивать уборку после концертов, фестивалей и ярмарок.

Это поможет поддерживать чистоту и порядок в городе.

Новые правила благоустройства территории Алматы депутаты утвердили 19 июля 2024 года на внеочередной ХХІ сессии маслихата VIII созыва.