Культура и шоу-бизнес

Асель Садвакасова обратилась к подписчикам по особому поводу

Казахстанская актриса Асель Садвакасова , фото - Новости Zakon.kz от 01.02.2026 06:20 Фото: Instagram/asselsadvakassova
31 января казахстанская актриса и кинопродюсер Асель Садвакасова отметила свое 41-летие. В этот день она оставила в соцсетях свои размышления о жизни, сообщает Zakon.kz.

Как признается артистка, этот праздник для нее наполнен особым смыслом.

"С любовью и благодарностью я встречаю свой новый год жизни. Какой он будет покажет время", – написала Асель.

Как добавила Асель, она чувствует поддержку свыше и ценит каждый прожитый день. Отдельно актриса обратилась к своим родителям:

"Люблю вас очень сильно, мама и папа. Спасибо вам за все".

Казахстанка поблагодарила жизнь за то, что у нее есть выбор прожить ее так, как чувствует. Асель считает это по-настоящему бесценным даром.

Ранее мы писали о том. что Amre довел Казнет до слез легендарной песней.

Аксинья Титова
