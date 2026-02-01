Асель Садвакасова обратилась к подписчикам по особому поводу

31 января казахстанская актриса и кинопродюсер Асель Садвакасова отметила свое 41-летие. В этот день она оставила в соцсетях свои размышления о жизни, сообщает Zakon.kz.

Как признается артистка, этот праздник для нее наполнен особым смыслом.

"С любовью и благодарностью я встречаю свой новый год жизни. Какой он будет покажет время", – написала Асель.

Как добавила Асель, она чувствует поддержку свыше и ценит каждый прожитый день. Отдельно актриса обратилась к своим родителям:

"Люблю вас очень сильно, мама и папа. Спасибо вам за все".

Казахстанка поблагодарила жизнь за то, что у нее есть выбор прожить ее так, как чувствует. Асель считает это по-настоящему бесценным даром.

