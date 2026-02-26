Асель Аскар до слез тронуло письмо сына в канун Дня благодарности

1 марта казахстанцы отметят День благодарности. В канун праздника в некоторых школах детям дали задания написать письмо своим родителям. Слова сына до слез тронули актрису Асель Аскар, сообщает Zakon.kz.

Звезда в соцсетях рассказала, что болела, лежала в кровати, была без настроения. Ей написала куратор о том, что скоро День благодарности, и в честь праздника дети написали письма своим родителям.

"Она отправила мне письмо Арыстана. Я читаю его, и слезы льются. Такие слова хорошие, столько благодарности. Может быть, мне в жизни много в чем не везло, но именно с Арыстаном мне повезло". Асель Аскар

Асель Аскар прочла письмо сына, в котором он написал:

"Мам, я хочу сказать вам спасибо за все, что вы для меня делаете. Я не всегда показываю, но я очень ценю вашу заботу, поддержку и терпение. Иногда мне сложно говорить о своих чувствах, но вы для меня самые близкие люди. Я хочу, чтобы вы знали, что я стараюсь стать лучшим и оправдать ваши надежды. Мне очень важно, чтобы вы мной гордились. Чтобы в нашей семье всегда было понимание и тепло, чтобы не было негатива".

Блогер отметила, что ее сын очень хороший человек. Она сразу позвонила ему и поблагодарила за теплые слова. Призналась, что тронута до слез.

"Ты моя лучшая версия. Лучше, чем я. Дети должны быть круче своих родителей. Иногда мне кажется, что ты слишком хороший для этой жизни", – сказала Асель Аскар своему сыну.

Буквально за час видео набрало почти 20 тыс. лайков и больше 1,5 тыс. комментариев. Пользователи поддержали маму, заявив, что у мальчика доброе сердце и хорошее воспитание:

Вы и ваша мама воспитываете достойного человека, сына. Сегодняшний ваш сын – завтра мечта любой девушки.

Зная ваш путь, я плачу вместе с вами. Всевышний даровал вам его. Ваш аманат, который любит за то, что вы его мама.

Это не везение, это все твой труд. Значит, у него замечательная мама.

Ваша искренность покоряет. Желаю, чтобы все пережитое обернулось для вас огромным вознаграждением от судьбы. Просто будьте счастливы.

Асель, у вас самое правильное, достойное продолжение. Только в любви, ласке и заботе растут такие добрые, хорошие и воспитанные дети. Он дублирует ваше отношение к родным и близким и все впитывает как губка. Пусть будут только слезы счастья.

16 октября 2025 года бабушке популярной казахстанской актрисы Асель Аскар исполнилось 85 лет. Звезда фильма "Розыгрыш по-казахски" не только показала кадры с семейного празднования, но и рассказала о подарке.