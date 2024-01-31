Асель Садвакасова принимает поздравления

Известная казахстанская актриса и продюсер Асель Садвакасова 31 января отмечает день рождения, сообщает Zakon.kz.

Сегодня актрисе исполнилось 38 лет.

Она опубликовала пост на своей странице в Instagram.

"Столько всего хотелось вначале написать, а потом я решила, что просто хочу сказать – Благодарю Тебя, мой любимый Всевышний, за все, что у меня есть. Я счастливый ребенок, любимый Богом и замечательными родителями. Я счастливая проявленная женщина, любимая людьми и целым миром. Я счастливый наставник, любимый своими замечательными ученицами. Я счастливая ученица, любимая своими лучшими наставниками. Я счастливый блогер, любимый своей самой лучшей на свете аудиторией. Я счастливая подруга, любимая самыми лучшими друзьями. И главное – я счастливая, любимая жена моего любящего меня мужа. Вот за все это БЛАГОДАРЮ", – написала Асель.

Также актриса отметила, что сегодня загадала заветное желание.

Она отметила, что будет встречать новый год своей жизни в кругу самый близких и родных людей.

Ранее Асель Садвакасова сделала откровенное признание.