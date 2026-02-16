#Референдум-2026
Культура и шоу-бизнес

Что происходит с увядающим от страшной болезни Брюсом Уиллисом – новые подробности

Фото: Instagram/emmahemingwillis
Голливудский актер Брюс Уиллис, у которого ранее диагностировали афазию и лобно-височную деменцию, по данным источников, не осознает своего состояния, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет "Лента" со ссылкой на Daily Mail.

По информации инсайдеров, звезда "Крепкого орешка" получает необходимый уход и живет в комфортной обстановке, находясь рядом с семьей и близкими людьми. Отмечается, что сам актер не знает о диагнозе и продолжает жить обычной жизнью.

Собеседники издания подчеркнули, что сложнее всего в этой ситуации приходится его жене и детям, тогда как сам Уиллис чувствует себя спокойно и остается в хорошем настроении.

Ранее Али Окапов поделился радостной новостью.

Айсулу Омарова
