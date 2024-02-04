Деми Мур поделилась фото с угасающим от болезни Брюсом Уиллисом

Американская актриса Деми Мур поделилась новой фотографией с бывшим мужем, актером Брюсом Уиллисом, у которого диагностировали лобно-височную деменцию, сообщает Zakon.kz.

Снимок она опубликовала в своем аккаунте в Instagram.

Воссоединение пары произошло на дне рождения их дочери Таллулы Уиллис.

"Осыпаем нашу дочь любовью сегодня, в день ее 30-летия", – подписала актриса фото.

Об ухудшающемся здоровье звезды "Пятого элемента" заговорили еще в 2015 году. Тогда источники сообщали, что он начал выступать и сниматься с "ухом", через которое суфлер подсказывал текст.

Весной 2022 года семья Уиллиса объявила, что он завершает актерскую карьеру из-за афазии – неврологического расстройства, которое приводит к нарушению речи.

Однако позднее стало известно, что у знаменитости лобно-височная деменция.

