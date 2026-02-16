Али Окапов поделился радостной новостью
Фото: Instagram/aliokapov
Популярный казахстанский певец Али Окапов 16 февраля в Instagram поделился с фанатами радостной новостью, сообщает Zakon.kz.
Оказалось, что сегодня у его маленького сына день рождения.
"С днем рождения, Зейн! Спасибо, что выбрал нас", – написал артист под постом.
Публикация набрала множество лайков и комментариев.
- С днем рождения, Зейн! Пусть у тебя будет счастливое детство!
- Будь главным, стань известным на всю страну. Весь Казахстан тебя любит. Желаем тебе только счастья, здоровья и светлого, беззаботного детства!
- Зейн, с днем рождения! Желаем тебе крепкого здоровья, долгой жизни, светлого будущего и больших достижений впереди.
