Али Окапов поделился радостной новостью

Популярный казахстанский певец Али Окапов 16 февраля в Instagram поделился с фанатами радостной новостью, сообщает Zakon.kz.

Оказалось, что сегодня у его маленького сына день рождения.

"С днем рождения, Зейн! Спасибо, что выбрал нас", – написал артист под постом.

Публикация набрала множество лайков и комментариев.

С днем рождения, Зейн! Пусть у тебя будет счастливое детство!

Будь главным, стань известным на всю страну. Весь Казахстан тебя любит. Желаем тебе только счастья, здоровья и светлого, беззаботного детства!

Зейн, с днем рождения! Желаем тебе крепкого здоровья, долгой жизни, светлого будущего и больших достижений впереди.

