#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
491.97
583.77
6.39
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
491.97
583.77
6.39
Культура и шоу-бизнес

Али Окапов поделился радостной новостью

Али Окапов, день рождения, сын , фото - Новости Zakon.kz от 16.02.2026 23:03 Фото: Instagram/aliokapov
Популярный казахстанский певец Али Окапов 16 февраля в Instagram поделился с фанатами радостной новостью, сообщает Zakon.kz.

Оказалось, что сегодня у его маленького сына день рождения.

"С днем рождения, Зейн! Спасибо, что выбрал нас", – написал артист под постом.

Публикация набрала множество лайков и комментариев.

  • С днем рождения, Зейн! Пусть у тебя будет счастливое детство!
  • Будь главным, стань известным на всю страну. Весь Казахстан тебя любит. Желаем тебе только счастья, здоровья и светлого, беззаботного детства!
  • Зейн, с днем рождения! Желаем тебе крепкого здоровья, долгой жизни, светлого будущего и больших достижений впереди.

А ранее Жулдыз Абдукаримова эмоционально призналась в любви Алматы.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
Али Окапов поделился радостной новостью
19:35, 03 января 2025
Али Окапов поделился радостной новостью
Али Окапов поделился радостной новостью
16:04, 17 декабря 2023
Али Окапов поделился радостной новостью
Али Окапов и Мади Рымбаев сообщили радостную новость
23:01, 01 апреля 2025
Али Окапов и Мади Рымбаев сообщили радостную новость
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
В России отреагировали на олимпийское "золото" Михаила Шайдорова
22:38, Сегодня
В России отреагировали на олимпийское "золото" Михаила Шайдорова
"Астана" переиграла узбекистанский клуб в ОАЭ
22:03, Сегодня
"Астана" переиграла узбекистанский клуб в ОАЭ
Экс-звезда UFC подписал контракт с лигой ACBJJ
21:34, Сегодня
Экс-звезда UFC подписал контракт с лигой ACBJJ
Тренер Самоделкиной высказался о провале Малинина на Олимпиаде-2026
21:07, Сегодня
Тренер Самоделкиной высказался о провале Малинина на Олимпиаде-2026
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: