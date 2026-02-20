#Референдум-2026
#Казахмыс
Культура и шоу-бизнес

Новый экспозиционный зал "Алтын Орда" открывается в Национальном Центральном музее

заместитель премьер-министра – министр культуры и информации РК Аида Балаева, фото - Новости Zakon.kz от 20.02.2026 17:16 Фото: gov.kz
Заместитель премьер-министра – министр культуры и информации Аида Балаева ознакомилась с новым залом "Алтын Орда" в Национальном Центральном музее РК. Экспозиция посвящена одному из ключевых эпох истории по становлению казахской государственности, сообщает Zakon.kz.

Об этом 20 февраля 2026 года рассказали в пресс-службе Министерства культуры и информации (МКИ) РК:

"Во время экскурсии заместитель премьер-министра – министр культуры и информации РК отметила важность глубокого и научно выверенного подхода к формированию музейных экспозиций, а также подчеркнула особое значение популяризации наследия Алтын Орды для будущих поколений".

Фото: gov.kz

Главная цель создания зала – ознакомление посетителей с историей и культурой Алтын Орды XIII-XIV веков, раскрытие ее роли как одного из истоков казахской государственности и укрепление исторического сознания общества.

Фото: gov.kz

В экспозиции представлено около 200 артефактов из фондов музея. Раздел городской культуры знакомит с предметами быта и ювелирными украшениями, а также фрагментами шелковых тканей парадной одежды высшей кочевой знати династии Чагатаев, найденными близ села Шенгельды в Алматинской области. В разделе военного искусства представлены элементы вооружения. Блок о государственном устройстве того времени раскрывает систему управления Алтын Орды, генеалогию правителей и историческую преемственность с Казахским ханством.

Фото: gov.kz

Фото: gov.kz

В Минкультуры отметили, что при формировании экспозиции использованы картографические материалы, фото-, видео- и аудиоконтент, а также современные музейные технологии, обеспечивающие наглядную и доступную подачу исторического материала. Общая площадь экспозиционного зала "Алтын Орда" составляет 370 кв. м.

Фото: gov.kz

Фото: gov.kz

"Первыми посетителями зала станут алматинские школьники, которые получат возможность не только насладится духовной атмосферой музея, но и провести здесь тематические занятия".Пресс-служба МКИ РК

17 февраля 2026 года сообщалось, что Аида Балаева обозначила ключевые направления модернизации отраслей культуры и информации.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
