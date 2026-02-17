Аида Балаева обозначила ключевые направления модернизации отраслей культуры и информации

В Астане состоялось расширенное заседание коллегии Министерства культуры и информации РК под председательством заместителя премьер-министра – министра культуры и информации Аиды Балаевой, сообщает Zakon.kz.

В работе приняли участие вице-министры, руководители комитетов и подведомственных организаций, а также представители профильных структур. В ходе заседания были подведены итоги деятельности министерства за 2025 год и определены ключевые приоритеты на предстоящий период.

Открывая заседание, Аида Балаева подробно остановилась на масштабных изменениях в Основном законе страны, где поддержка национальной культуры и сохранение историко-культурного наследия впервые закреплены на конституционном уровне в числе основополагающих принципов.

В ходе встречи также были обсуждены новые подходы и современные тренды развития по всем направлениям деятельности министерства. Отдельное внимание уделено необходимости системной модернизации отраслей с учетом актуальных вызовов и требований времени.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и информации РК

Также было отмечено, что проект новой Конституции, опираясь на опыт развитых государств, гарантирует свободу слова, впервые введена норма о защите прав граждан в цифровой среде. В этой связи особое внимание Аида Балаева уделила вопросам цифровизации и внедрения технологий искусственного интеллекта в деятельность всех сфер министерства и подведомственных организаций. Зампремьера поручила разработать единую комплексную стратегию цифрового развития.

В продолжение коллегии участниками были обсуждены вопросы развития культуры, креативных индустрий, информационной политики, гражданского общества и реализации государственной молодежной и семейной политики.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и информации РК

В завершение Аида Балаева поблагодарила коллег за плодотворную работу, призвав к инициативности по каждому направлению. Зампремьера также поручила усилить межведомственную координацию и обеспечить качественное и своевременное исполнение поставленных задач.