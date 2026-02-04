Аида Балаева высказалась о попытках дестабилизации социально-политической обстановки в Казахстане

Заместитель премьер-министра – министр культуры и информации РК Аида Балаева высказалась о фейках, появившихся в социальных сетях, сообщает Zakon.kz.

"Уважаемые друзья! Мы живем в историческое время, когда решается судьба страны, определяется ее дальнейшее развитие на будущие десятилетия. Обсуждение проекта новой Конституции стало важнейшим событием в жизни нашего государства. Не секрет, что некоторые недобросовестные пользователи активизировали в социальных сетях свою деятельность, принимая попытки дестабилизации социально-политической обстановки в Казахстане", – написала Балаева в Fasebook.

Она продолжила, что провокаторы дезинформируют аудиторию, открывая ложные страницы и аккаунты (например, фейк-аккаунты Мухтара Шаханова, Шавката Рахмонова и другие, где размещается провокационная информация и призывы по вопросам языка, продажи земли и так далее), отдельно размещаются фейки о якобы проходящих больших митингах и протестных выступлениях, инициируется манипулятивное обсуждение отдельных статей Конституции.

"Также мы получаем сигналы от СМИ и известных пабликов о технических атаках. Как уполномоченный орган в настоящее время мы разбираемся в ситуации. В этой связи прошу доверять только официальной информации и не распространять фейки. Это влечет уголовную и административную ответственность", – обратилась заместитель премьер-министра.

Отметим, что сегодня, 4 февраля 2026 года, депутат Мажилиса Бакытжан Базарбек заявил, что распространяемые в соцсетях утверждения о якобы разрешении продажи земли иностранцам в проекте новой Конституции являются сознательной дезинформацией.