Культура и шоу-бизнес

"Битва экстрасенсов" возвращается на ТНТ

Битва экстрасенсов, фото - Новости Zakon.kz от 24.02.2026 06:35 Фото: pixabay
28 февраля выйдет первая серия программы "Новая битва экстрасенсов", сообщает Zakon.kz.

Таким образом телеканал "реанимировал" свое легендарное шоу после двухлетнего перерыва. Первый тизер 25-го сезона телеканал показал в своих соцсетях.

"Два года они ждали своего часа", – говорится к описанию видео.

В комментариях скептически отреагировали на предстоящую премьеру.

"Новые выпускники театральных училищ", – отметили зрители телеканала.

Днями ранее Юлия Меньшова посвятила пост умершей маме – Вере Алентовой.

Фото Алия Абди
Алия Абди
