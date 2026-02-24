"Битва экстрасенсов" возвращается на ТНТ
Фото: pixabay
28 февраля выйдет первая серия программы "Новая битва экстрасенсов", сообщает Zakon.kz.
Таким образом телеканал "реанимировал" свое легендарное шоу после двухлетнего перерыва. Первый тизер 25-го сезона телеканал показал в своих соцсетях.
"Два года они ждали своего часа", – говорится к описанию видео.
В комментариях скептически отреагировали на предстоящую премьеру.
"Новые выпускники театральных училищ", – отметили зрители телеканала.
Днями ранее Юлия Меньшова посвятила пост умершей маме – Вере Алентовой.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript