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Культура и шоу-бизнес

Шоу "Экстрасенсы. Битва сильнейших" возвращается на экраны после перерыва

Братья Шепсы, фото - Новости Zakon.kz от 27.07.2025 07:40 Фото: Instagram/alexandersheps.ru
На днях стартовали съемки российского мистического проекта «Экстрасенсы. Битва сильнейших». Инсайдеры программы сообщают, что среди героев произошли изменения, сообщает Zakon.kz.

По информации Вокруг ТВ, премьера продолжения шоу "Экстрасенсы. Битва сильнейших" состоится на ТНТ 30 августа.

По неофициальным данным, проект лишился сразу двух участников – Артема Краснова и Ольги Якубович.

В мае 2025 года победителя 24 сезона российского шоу "Битва экстрасенсов" Артема Краснова обвинили в мошенничестве. По версии следствия, он взял у москвички деньги за свои услуги и "испарился". На шоумена по факту случившегося возбудили уголовное дело.

Участник шоу, называюший себя вампиром, обратился к поклонникам в личном блоге и попросил не комментировать его решение.

"Битву сильнейших" не обсуждаем. Я ушел! Моего участия не будет…", – написал Краснов на личной странице в соцсети.

Что касается новых лиц, то на съемочной площадке был замечен Тимофей Руденко – он может заменить кого-то из ушедших героев.

Ранее неожиданное признание сделал 44-летний Стас Пьеха.

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Аксинья Титова
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