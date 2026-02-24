#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
496.85
585.54
6.49
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
496.85
585.54
6.49
Культура и шоу-бизнес

"Димаш на верблюде": фанаты в шоке от новой фотосессии Кудайбергена в Туркестане

Димаш Кудайберген, верблюд, фото - Новости Zakon.kz от 24.02.2026 17:16 Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
Известный 31-летний казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген опубликовал фотографии с живописной фотосессии в родных краях, сообщает Zakon.kz.

Кадры были сделаны на территории историко-культурного музея-заповедника Ходжи Ахмеда Ясави в Туркестане.

Перед публикой народный артист Казахстана продемонстрировал неожиданный образ. Артист позирует с верблюдом.

Впрочем, поклонники Кудайбергена остались весьма довольны увиденным.

  • Сказки наяву! Так необычно и здорово.
  • Красивая фотосессия.
  • Джигит одним словом.
  • Ну, что за красотища!? Димаш, благодарю за прекрасные кадры.
  • Вы покорили и "корабль пустыни".
  • Этот новый "рестайлинговый" стиль вам очень идет.
  • Красивый Димаш на красивом верблюде.
  • Очень нравится фотосессия с этим "кораблем пустыни"!
  • Красивый парень, красивая природа и верблюд с характером.
  • Что-то новенькое, фотосессия на верблюде. Димаш – акробат.

Немного ранее народная артистка Казахстана Макпал Жунусова обратилась с хорошей новостью к многомиллионной аудитории. 62-летняя певица рассказала, что на два ее концерта полностью раскуплены билеты.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Акула растерзала врача-спортсмена на глазах родных
02:59, 25 февраля 2026
Акула растерзала врача-спортсмена на глазах родных
Фотосессия в Китае взбудоражила поклонников Димаша Кудайбергена
20:02, 12 мая 2024
Фотосессия в Китае взбудоражила поклонников Димаша Кудайбергена
Димаш Кудайберген порадовал фанатов новым видео
17:15, 03 августа 2024
Димаш Кудайберген порадовал фанатов новым видео
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
"Битва родных братьев": кто из казахстанцев выступит на "Кубке Странджа" 25 февраля
07:16, Сегодня
"Битва родных братьев": кто из казахстанцев выступит на "Кубке Странджа" 25 февраля
"Три потери": как выступили казахстанские боксёры на "Кубке Странджа" 24 февраля
06:50, Сегодня
"Три потери": как выступили казахстанские боксёры на "Кубке Странджа" 24 февраля
Казахстанская теннисистка не сумела пробиться в четвертьфинал турнира в США
06:21, Сегодня
Казахстанская теннисистка не сумела пробиться в четвертьфинал турнира в США
Потенциальные соперники Рахмонова подерутся в главном бою турнира UFC
05:49, Сегодня
Потенциальные соперники Рахмонова подерутся в главном бою турнира UFC
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: