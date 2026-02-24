"Димаш на верблюде": фанаты в шоке от новой фотосессии Кудайбергена в Туркестане
Известный 31-летний казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген опубликовал фотографии с живописной фотосессии в родных краях, сообщает Zakon.kz.
Кадры были сделаны на территории историко-культурного музея-заповедника Ходжи Ахмеда Ясави в Туркестане.
Перед публикой народный артист Казахстана продемонстрировал неожиданный образ. Артист позирует с верблюдом.
Впрочем, поклонники Кудайбергена остались весьма довольны увиденным.
- Сказки наяву! Так необычно и здорово.
- Красивая фотосессия.
- Джигит одним словом.
- Ну, что за красотища!? Димаш, благодарю за прекрасные кадры.
- Вы покорили и "корабль пустыни".
- Этот новый "рестайлинговый" стиль вам очень идет.
- Красивый Димаш на красивом верблюде.
- Очень нравится фотосессия с этим "кораблем пустыни"!
- Красивый парень, красивая природа и верблюд с характером.
- Что-то новенькое, фотосессия на верблюде. Димаш – акробат.
Немного ранее народная артистка Казахстана Макпал Жунусова обратилась с хорошей новостью к многомиллионной аудитории. 62-летняя певица рассказала, что на два ее концерта полностью раскуплены билеты.
