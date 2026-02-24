"Димаш на верблюде": фанаты в шоке от новой фотосессии Кудайбергена в Туркестане

Известный 31-летний казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген опубликовал фотографии с живописной фотосессии в родных краях, сообщает Zakon.kz.

Кадры были сделаны на территории историко-культурного музея-заповедника Ходжи Ахмеда Ясави в Туркестане.

Перед публикой народный артист Казахстана продемонстрировал неожиданный образ. Артист позирует с верблюдом.

Впрочем, поклонники Кудайбергена остались весьма довольны увиденным.

Сказки наяву! Так необычно и здорово.

Красивая фотосессия.

Джигит одним словом.

Ну, что за красотища!? Димаш, благодарю за прекрасные кадры.

Вы покорили и "корабль пустыни".

Этот новый "рестайлинговый" стиль вам очень идет.

Красивый Димаш на красивом верблюде.

Очень нравится фотосессия с этим "кораблем пустыни"!

Красивый парень, красивая природа и верблюд с характером.

Что-то новенькое, фотосессия на верблюде. Димаш – акробат.

Немного ранее народная артистка Казахстана Макпал Жунусова обратилась с хорошей новостью к многомиллионной аудитории. 62-летняя певица рассказала, что на два ее концерта полностью раскуплены билеты.