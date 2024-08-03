Димаш Кудайберген порадовал фанатов новым видео
Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
Известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген опубликовал новое видео, сообщает Zakon.kz.
Ролик артист разместил 3 августа на своей странице в Instagram. На видео он позирует в черном костюме.
"Добрый вечер, дорогие", – написал Димаш под постом.
Публикация набрала множество лайков и комментариев:
- Здравствуй, дорогой! Нет слов, неземная наша красота! Спасибо тебе и твоей команде за эти невероятно счастливые дни в Поднебесной, особенно для нас. Отдыхай и береги себя! Обожаем.
- Добрый вечер, любимый наш человек. Спасибо тебе за эту красоту!
- На самом деле фотографироваться это тоже своего рода мастерство и искусство. И хоть тебе, может быть, это не очень нравится, ты все равно для нас стараешься! Спасибо тебе большое!
Ранее сообщалось, что Димаш Кудайберген сделал заявление касательно безопасности детей. В преддверии Всемирного дня борьбы с торговлей людьми артист отметил, что в цифровую эпоху преступники могут установить контакт с детьми через социальные сети.
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