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Димаш Кудайберген порадовал фанатов новым видео

Димаш Кудайберген порадовал фанатов новым видео, фото - Новости Zakon.kz от 03.08.2024 17:15 Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
Известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген опубликовал новое видео, сообщает Zakon.kz.

Ролик артист разместил 3 августа на своей странице в Instagram. На видео он позирует в черном костюме.

"Добрый вечер, дорогие", – написал Димаш под постом.

Публикация набрала множество лайков и комментариев: 

  • Здравствуй, дорогой! Нет слов, неземная наша красота! Спасибо тебе и твоей команде за эти невероятно счастливые дни в Поднебесной, особенно для нас. Отдыхай и береги себя! Обожаем.
  • Добрый вечер, любимый наш человек. Спасибо тебе за эту красоту!
  • На самом деле фотографироваться это тоже своего рода мастерство и искусство. И хоть тебе, может быть, это не очень нравится, ты все равно для нас стараешься! Спасибо тебе большое! 

Ранее сообщалось, что Димаш Кудайберген сделал заявление касательно безопасности детей. В преддверии Всемирного дня борьбы с торговлей людьми артист отметил, что в цифровую эпоху преступники могут установить контакт с детьми через социальные сети. 

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