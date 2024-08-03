Димаш Кудайберген порадовал фанатов новым видео

Известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген опубликовал новое видео, сообщает Zakon.kz.

Ролик артист разместил 3 августа на своей странице в Instagram. На видео он позирует в черном костюме.

"Добрый вечер, дорогие", – написал Димаш под постом.

Публикация набрала множество лайков и комментариев:

Здравствуй, дорогой! Нет слов, неземная наша красота! Спасибо тебе и твоей команде за эти невероятно счастливые дни в Поднебесной, особенно для нас. Отдыхай и береги себя! Обожаем.

Добрый вечер, любимый наш человек. Спасибо тебе за эту красоту!

На самом деле фотографироваться это тоже своего рода мастерство и искусство. И хоть тебе, может быть, это не очень нравится, ты все равно для нас стараешься! Спасибо тебе большое!

Ранее сообщалось, что Димаш Кудайберген сделал заявление касательно безопасности детей. В преддверии Всемирного дня борьбы с торговлей людьми артист отметил, что в цифровую эпоху преступники могут установить контакт с детьми через социальные сети.