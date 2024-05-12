Фотосессия в Китае взбудоражила поклонников Димаша Кудайбергена

Результатами фотосессии, сделанной в Китае, он поделился с поклонниками в Instagram.

Подписчики певца бурно отреагировали на снимки, собрав за два часа более 15 тысяч лайков.

– Ты очень фотогеничный! Чего там скрывать, даже пойманный врасплох, не готовый к фотосессии, без макияжа и в простой домашней одежде ты великолепно получаешься на фото. Самое удивительное, что твоя внешность привлекает девушек разных национальностей, разной этнической принадлежности и даже разных рас!

– Лично я радуюсь каждый раз, когда приезжаешь в Китай. Фотосессии, которые там создаются, бесподобны. И одно не должно оставаться незамеченным: стареешь, как дорогое вино – чем больше времени проходит, тем красивее, потрясающе и уверенно мужественнее. Ваше великолепие сейчас почти невыносимо.

– Все прекрасно. Во время каждой поездки в Китай вы дарите нам новую фотосессию. Этот раз не стал исключением. Мистер харизма, мистер фотогеничность, мистер, мистер, мистер. Ох уж эти черты лица и очи... Спасибо, дорогой, классные фотки.

– Мне очень нравятся китайские фотосессии, все очень стильно и красиво.