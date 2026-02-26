В Театре имени Наталии Сац обсудили новую Конституцию и предстоящий референдум

Артисты Театра имени Наталии Сац поддержали проект новой Конституции и призвали соотечественников принять участие в национальном референдуме, сообщает Zakon.kz.

Коллектив и труппа театра на собрании, посвященном новой Конституции, обсудили ключевые положения, касающиеся прав и свобод человека как основных приоритетов государства; закрепления принципов справедливости, закона и порядка, бережного отношения к природе; определения народа Казахстана как единственного источника государственной власти и носителя суверенитета; образования Курултая – нового однопалатного Парламента и создания новой платформы общенационального диалога – высшего консультативного органа.

Фото: театр имени Н. Сац

Особое внимание было уделено определению центральной идеи нового текста Конституции – образование, наука, культура и инновации.

Как отметила народная артистка Казахстана Ольга Коржева, 15 марта нам предстоит сделать важный шаг:

"Для меня особенно значимо, что в документе четко закреплен принцип, согласно которому народ Казахстана является единственным источником власти и носителем суверенитета, а такие постулаты, как Независимость, Суверенитет и территориальная целостность страны, являются незыблемыми и неизменными. Во главу угла обновленной Конституции поставлены человек, его достоинство, свободы и возможности для развития. Это особенно значимо для нас, работающих в сферы искусства и культуры".

Актер Максат Сахиулы отметил особый статус просвещения, культуры, образования и науки, по его мнению, всего того, что соединяет наши поколения и хранит историческую память.

"Для меня особая ценность документа в том, что он укрепляет позиции культуры, закрепляет гарантии свободы творчества и создает условия для сохранения национального наследия. Я убежден, что главная ценность любого государства – его будущее – дети и молодежь. Театральное искусство формирует у них уважение к личности и чувство ответственности за общий результат", – отметил он.

Артисты выразили единую позицию в поддержку предстоящего референдума, единогласно поддержав новую Конституцию.