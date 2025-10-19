#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
536.32
626.9
6.6
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
536.32
626.9
6.6
События

В Москве прошел спектакль казахстанского театра имени Сац

театр, фото - Новости Zakon.kz от 19.10.2025 10:45 Фото: Театр имени Н. Сац
На сцене Российского академического Молодежного театра прошел показ спектакля "САЦ", поставленный коллективом театра для детей и юношества имени Наталии Сац из Алматы, сообщает Zakon.kz.

Гастроли состоялись в рамках межгосударственной программы "Большие гастроли", организованной Министерством культуры России и приуроченной к 80-летию театра.

Постановка казахстанского коллектива стала заметным событием в культурной жизни Москвы. Зрители высоко оценили игру актеров и постановку режиссера, лауреата премии "Золотая маска" Галины Пьяновой.

Фото: Театр имени Н. Сац

Фото: Театр имени Н. Сац

Спектакль "САЦ" – признание в любви Наталии Ильиничне Сац, легендарной основательнице первого в мире театра для детей, выдающемуся режиссеру, просветителю и педагогу, посвятившей жизнь искусству, обращенному к юным зрительским сердцам.

Фото: Театр имени Н. Сац

При полном аншлаге торжественную церемонию открытия юбилейных гастролей театра открыл посол Казахстана в России Даурен Абаев.

Фото: Театр имени Н. Сац

С теплыми словами и искренними поздравлениями к коллективу театра обратились министр культуры информации Казахстана Аида Балаева и глава Минкульта РФ Ольга Любимова. Они подчеркнули особое значение этого выдающегося творческого события, символизирующего прочную дружбу и культурное единство двух стран.

Московская публика принимала спектакль с неподдельным восторгом: буря аплодисментов, теплые слова благодарности и несмолкающие овации стали свидетельством того, что искусство Наталии Сац продолжает жить и вдохновлять. В каждом эпизоде зрители чувствовали душу Казахстана – тепло, щедрость, поэтичность и искренность, с которой артисты делятся своим искусством.

Фото: Театр имени Н. Сац

В рамках юбилейного тура легендарный Театр Казахстана представит свои лучшие спектакли для зрителей Караганды и Астаны.

На сцене театра "Астана Балет" состоятся торжественные юбилейные гала-показы, которые станут ярким событием культурной жизни страны:

  • "САЦ" – 7 ноября в 19:00.
  • "Руслан и Людмила" – 8 ноября в 18:00.

На сцене Карагандинского академического театра драмы имени К. С. Станиславского зрители смогут увидеть:

  • "Руслан и Людмила" – 4 ноября в 12:00 и 18:30.
  • "САЦ" – 5 ноября в 18:30.

Юбилейные гастроли Государственного академического русского театра для детей и юношества имени Наталии Сац в Москве – настоящий праздник дружбы, вдохновения и красоты.

Ранее сообщалось, что Казахстан и Россия укрепляют сотрудничество в культурно-гуманитарной сфере.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
Легендарный детский театр имени Н. Сац представил спектакль на сцене Дворца школьников
17:09, 20 мая 2025
Легендарный детский театр имени Н. Сац представил спектакль на сцене Дворца школьников
Театр имени Сац в Алматы показал благотворительный спектакль
15:52, 01 июня 2023
Театр имени Сац в Алматы показал благотворительный спектакль
Театр имени Сац в Алматы представил экспериментальный спектакль
20:01, 15 октября 2024
Театр имени Сац в Алматы представил экспериментальный спектакль
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: