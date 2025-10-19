В Москве прошел спектакль казахстанского театра имени Сац

На сцене Российского академического Молодежного театра прошел показ спектакля "САЦ", поставленный коллективом театра для детей и юношества имени Наталии Сац из Алматы, сообщает Zakon.kz.

Гастроли состоялись в рамках межгосударственной программы "Большие гастроли", организованной Министерством культуры России и приуроченной к 80-летию театра.

Постановка казахстанского коллектива стала заметным событием в культурной жизни Москвы. Зрители высоко оценили игру актеров и постановку режиссера, лауреата премии "Золотая маска" Галины Пьяновой.

Фото: Театр имени Н. Сац

Фото: Театр имени Н. Сац

Спектакль "САЦ" – признание в любви Наталии Ильиничне Сац, легендарной основательнице первого в мире театра для детей, выдающемуся режиссеру, просветителю и педагогу, посвятившей жизнь искусству, обращенному к юным зрительским сердцам.

Фото: Театр имени Н. Сац

При полном аншлаге торжественную церемонию открытия юбилейных гастролей театра открыл посол Казахстана в России Даурен Абаев.

Фото: Театр имени Н. Сац

С теплыми словами и искренними поздравлениями к коллективу театра обратились министр культуры информации Казахстана Аида Балаева и глава Минкульта РФ Ольга Любимова. Они подчеркнули особое значение этого выдающегося творческого события, символизирующего прочную дружбу и культурное единство двух стран.

Московская публика принимала спектакль с неподдельным восторгом: буря аплодисментов, теплые слова благодарности и несмолкающие овации стали свидетельством того, что искусство Наталии Сац продолжает жить и вдохновлять. В каждом эпизоде зрители чувствовали душу Казахстана – тепло, щедрость, поэтичность и искренность, с которой артисты делятся своим искусством.

Фото: Театр имени Н. Сац

В рамках юбилейного тура легендарный Театр Казахстана представит свои лучшие спектакли для зрителей Караганды и Астаны.

На сцене театра "Астана Балет" состоятся торжественные юбилейные гала-показы, которые станут ярким событием культурной жизни страны:

"САЦ" – 7 ноября в 19:00.

"Руслан и Людмила" – 8 ноября в 18:00.

На сцене Карагандинского академического театра драмы имени К. С. Станиславского зрители смогут увидеть:

"Руслан и Людмила" – 4 ноября в 12:00 и 18:30.

"САЦ" – 5 ноября в 18:30.

Юбилейные гастроли Государственного академического русского театра для детей и юношества имени Наталии Сац в Москве – настоящий праздник дружбы, вдохновения и красоты.

