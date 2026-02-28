Клава Кока показала клип, снятый в Казахстане

Российская певица и блогер Клава Кока (Клавдия Высокова) представила свой новый клип, снятый в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Клава Кока на своей странице в соцсетях выложила клип и трек "Сто шагов назад", а также поделилась впечатлениями от съемок в Мангистауской области.

"Мы преодолели тысячи километров, чтобы оказаться на дне высохшего океана Тэтис, посреди двух обособленных одиноких скал, которые сами все говорят о героях. В этом клипе каждая локация уникальна; все действия и детали несут для меня смысл на чувственном уровне. Для тех, кто любит символизм и погружение в глубину, – обязательно к просмотру!" Клавдия Высокова

Комментаторы сразу поддержали творчество певицы, отметив, что их восхитил не только ее новый стиль, но и красивейшие локации из Казахстана:

Как же мне нравится, в какую сторону движется Клава! Так держать.

Как красиво, новый стиль очень крутой, просто вау, сниппет восторг.

Наш родной край Мангистау! Как будто на другой планете.

Это не космос – это Казахстан.

