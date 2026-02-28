Клава Кока показала клип, снятый в Казахстане
Фото: instagram/klavacoca
Российская певица и блогер Клава Кока (Клавдия Высокова) представила свой новый клип, снятый в Казахстане, сообщает Zakon.kz.
Клава Кока на своей странице в соцсетях выложила клип и трек "Сто шагов назад", а также поделилась впечатлениями от съемок в Мангистауской области.
"Мы преодолели тысячи километров, чтобы оказаться на дне высохшего океана Тэтис, посреди двух обособленных одиноких скал, которые сами все говорят о героях. В этом клипе каждая локация уникальна; все действия и детали несут для меня смысл на чувственном уровне. Для тех, кто любит символизм и погружение в глубину, – обязательно к просмотру!"Клавдия Высокова
Комментаторы сразу поддержали творчество певицы, отметив, что их восхитил не только ее новый стиль, но и красивейшие локации из Казахстана:
- Как же мне нравится, в какую сторону движется Клава! Так держать.
- Как красиво, новый стиль очень крутой, просто вау, сниппет восторг.
- Наш родной край Мангистау! Как будто на другой планете.
- Это не космос – это Казахстан.
Ранее Клава Кока поделилась, как попала в приключения в Казахстане.
