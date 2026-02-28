#Референдум-2026
Культура и шоу-бизнес

Клава Кока показала клип, снятый в Казахстане

Клава Кока показала клип, снятый в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 28.02.2026 11:39 Фото: instagram/klavacoca
Российская певица и блогер Клава Кока (Клавдия Высокова) представила свой новый клип, снятый в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Клава Кока на своей странице в соцсетях выложила клип и трек "Сто шагов назад", а также поделилась впечатлениями от съемок в Мангистауской области.

"Мы преодолели тысячи километров, чтобы оказаться на дне высохшего океана Тэтис, посреди двух обособленных одиноких скал, которые сами все говорят о героях. В этом клипе каждая локация уникальна; все действия и детали несут для меня смысл на чувственном уровне. Для тех, кто любит символизм и погружение в глубину, – обязательно к просмотру!"Клавдия Высокова

Комментаторы сразу поддержали творчество певицы, отметив, что их восхитил не только ее новый стиль, но и красивейшие локации из Казахстана:

  • Как же мне нравится, в какую сторону движется Клава! Так держать.
  • Как красиво, новый стиль очень крутой, просто вау, сниппет восторг.
  • Наш родной край Мангистау! Как будто на другой планете.
  • Это не космос – это Казахстан.

Ранее Клава Кока поделилась, как попала в приключения в Казахстане.

Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
Читайте также
Клава Кока попала в приключения в Казахстане
09:59, 23 февраля 2026
Клава Кока попала в приключения в Казахстане
Клава Кока попала в больницу
18:30, 17 июля 2025
Клава Кока попала в больницу
Певица Клава Кока опубликовала шуточное видео в гостях у родителей
05:47, 07 августа 2024
Певица Клава Кока опубликовала шуточное видео в гостях у родителей
