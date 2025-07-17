Клава Кока попала в больницу
Фото: Instagram/klavacoca
Российская певица Клава Кока пожаловалась на здоровье, которое подвело ее в самый неподходящий момент, сообщает Zakon.kz.
Видео из больницы звезда опубликовала в Telegram. Чуть ранее там же она сообщила подписчикам о том, что "голос покинул чат, ситуация SOS".
"Вообще, не знаю, как я буду выступать – ни завтра, ни на VK-фесте, ни сегодня: у меня тоже мероприятие, где мне нужно петь. Короче, принципиально хочу петь вживую, поэтому делаю все возможное. Фониатра вчера вызывали, капаюсь, ингаляции и так далее. Если что, будете петь за меня", – рассказала Кока осипшим голосом.
В комментариях поклонники постарались приободрить любимицу и пожелали ей скорейшего выздоровления.
В апреле исполнительница делилась со своей фан-базой другой неприятностью – попытка сменить имидж не увенчалась успехом.
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