Певица Клава Кока опубликовала шуточное видео в гостях у родителей

28-летняя российская певица Клава Кока в перерывах между выступлениями посетила родительский дом, сообщает Zakon.kz.

На своей странице в Instagram она опубликовала шуточное видео на тему родительского гостеприимства.

Клава Кока показала полный холодильник своей семьи и выразила намерение съесть все его одержимое.

Фолловеры звезды прокомментировали ее публикацию:

И мне возьми с собой!

Это все бесплатно? А то денег у нас нет…

Арбуз с хлебом. Это классика. Это вечность. Это детство!



Ранее популярная казахстанская певица Ерке Есмахан 6 августа спросила у своих фанатов, что бы они сделали, если бы получили 10 млн тенге.

