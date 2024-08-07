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Певица Клава Кока опубликовала шуточное видео в гостях у родителей

Клава Кока в гостях у родителей, фото - Новости Zakon.kz от 07.08.2024 05:47 Фото: Instagram/klavacoca
28-летняя российская певица Клава Кока в перерывах между выступлениями посетила родительский дом, сообщает Zakon.kz.

На своей странице в Instagram она опубликовала шуточное видео на тему родительского гостеприимства.

Клава Кока показала полный холодильник своей семьи и выразила намерение съесть все его одержимое.

Фолловеры звезды прокомментировали ее публикацию:

  • И мне возьми с собой!
  • Это все бесплатно? А то денег у нас нет…
  • Арбуз с хлебом. Это классика. Это вечность. Это детство!

Ранее популярная казахстанская певица Ерке Есмахан 6 августа спросила у своих фанатов, что бы они сделали, если бы получили 10 млн тенге.

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