Певица Клава Кока опубликовала шуточное видео в гостях у родителей
Фото: Instagram/klavacoca
28-летняя российская певица Клава Кока в перерывах между выступлениями посетила родительский дом, сообщает Zakon.kz.
На своей странице в Instagram она опубликовала шуточное видео на тему родительского гостеприимства.
Клава Кока показала полный холодильник своей семьи и выразила намерение съесть все его одержимое.
Фолловеры звезды прокомментировали ее публикацию:
- И мне возьми с собой!
- Это все бесплатно? А то денег у нас нет…
- Арбуз с хлебом. Это классика. Это вечность. Это детство!
Ранее популярная казахстанская певица Ерке Есмахан 6 августа спросила у своих
фанатов, что бы они сделали, если бы получили 10 млн тенге.
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