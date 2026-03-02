#Референдум-2026
Культура и шоу-бизнес

Татьяна Буланова заменила "энергосберегающих" танцоров "беременными"

Российская певица , фото - Новости Zakon.kz от 02.03.2026 19:49 Фото: Instagram/buslya
Российская эстрадная певица снова дала поклонникам повод для многочисленных шуток о ее подтанцовке, сообщает Zakon.kz.

Обсуждения вызвало слитое в Сеть видео с недавнего выступления артистки, на кадрах которого можно разглядеть двух танцовщиц с внушительными животами.

Наткнувшиеся на ролик юзеры даже выказали сочувствие девушкам: не тяжело ли им танцевать на высоких каблуках в коротких платьях.

Фото: скриншот видео

Впрочем, большинство пользователей лишь поиронизировали над обновленной программой, назвав увиденное "подтанцовкой с госуслуг".

Позже фанаты Булановой, лично поприсутствовавшие на том самом концерте, рассказали о том, что животы на девушках – накладные. Они сняли их после концерта.

В ноябре прошлого года "ленивые" танцоры, ставшие звездами после "энергосберегающего" выступления, покинули команду из-за разногласий с директором звезды.

Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
Читайте также
Алла Пугачёва и "энергосберегающий" танцор Татьяны Булановой обменялись любезностями
11:34, 15 сентября 2025
Алла Пугачёва и "энергосберегающий" танцор Татьяны Булановой обменялись любезностями
"Ленивые" танцоры ушли от Татьяны Булановой
20:04, 18 ноября 2025
"Ленивые" танцоры ушли от Татьяны Булановой
Певица Татьяна Буланова вышла замуж третий раз
19:35, 02 июня 2023
Певица Татьяна Буланова вышла замуж третий раз
