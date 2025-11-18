"Ленивые" танцоры ушли от Татьяны Булановой

Танцоры 56-летней российской исполнительницы Татьяны Булановой супруги Максим и Алена Алалыкины, ставшие популярными после "энергосберегающего" выступления, покинули команду из-за разногласий с директором певицы, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно 18 ноября 2025 года. Представитель танцоров уточнил, что "в туре произошел конфликт с директором, из-за которого ребята ушли".

Он также подчеркнул в разговоре с "Известиями", что конфликт назревал уже давно. При этом, по его словам, Алалыкины сохранили хорошие отношения с Булановой, несмотря на случившееся:

"Ребята любят Таню. Она у них была свидетелем на свадьбе, пела песню под их первый танец. У них близкие отношения были".

Летом 2025 года подтанцовка певицы прославилась своими "энергосберегающими" танцами – записи их выступлений с незамысловатой хореографией завирусились в Сети и породили множество мемов.

