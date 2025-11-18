#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

"Ленивые" танцоры ушли от Татьяны Булановой

танцоры, сцена, фото - Новости Zakon.kz от 18.11.2025 20:04 Фото: pixabay
Танцоры 56-летней российской исполнительницы Татьяны Булановой супруги Максим и Алена Алалыкины, ставшие популярными после "энергосберегающего" выступления, покинули команду из-за разногласий с директором певицы, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно 18 ноября 2025 года. Представитель танцоров уточнил, что "в туре произошел конфликт с директором, из-за которого ребята ушли".

Он также подчеркнул в разговоре с "Известиями", что конфликт назревал уже давно. При этом, по его словам, Алалыкины сохранили хорошие отношения с Булановой, несмотря на случившееся:

"Ребята любят Таню. Она у них была свидетелем на свадьбе, пела песню под их первый танец. У них близкие отношения были".

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 18.11.2025 20:04
"Двигаются – уже хорошо": танцоры Татьяны Булановой неожиданно стали звездами Сети

Летом 2025 года подтанцовка певицы прославилась своими "энергосберегающими" танцами – записи их выступлений с незамысловатой хореографией завирусились в Сети и породили множество мемов.

Также мы рассказывали, что 30 ноября 2025 года в рамках фестиваля "The Pyramids Echo", который пройдет в Гизе, народный артист Казахстана Димаш Кудайберген даст сольный двухчасовой концерт. Перед первым выступлением в Египте музыкант ответил на вопросы организаторов фестиваля.

