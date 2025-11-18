"Ленивые" танцоры ушли от Татьяны Булановой
Об этом стало известно 18 ноября 2025 года. Представитель танцоров уточнил, что "в туре произошел конфликт с директором, из-за которого ребята ушли".
Он также подчеркнул в разговоре с "Известиями", что конфликт назревал уже давно. При этом, по его словам, Алалыкины сохранили хорошие отношения с Булановой, несмотря на случившееся:
"Ребята любят Таню. Она у них была свидетелем на свадьбе, пела песню под их первый танец. У них близкие отношения были".
Летом 2025 года подтанцовка певицы прославилась своими "энергосберегающими" танцами – записи их выступлений с незамысловатой хореографией завирусились в Сети и породили множество мемов.
