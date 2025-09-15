Алла Пугачёва и "энергосберегающий" танцор Татьяны Булановой обменялись любезностями

В нашумевшем интервью журналистке Катерине Гордеевой певица Алла Пугачёва высказалась о танцорах из команды своей коллеги по цеху Татьяны Булановой, сообщает Zakon.kz.

Она назвала их непрофессиональными, но посоветовала Булановой не увольнять их.

"Очень это забавно, сейчас обсуждают Буланову с ее танцорами. Таня, не убирай этих танцоров. Это настолько оригинально, настолько неожиданно, непрофессионально. Но это как будто вышли из зала люди и тебе подтанцовывают. В этом есть такая фишка. Таня, на них будут скоро ходить, народ собираться. Так что вперед и с песней", – сказала Примадонна.

Ставший знаменитым после исполнения незамысловатой хореографии на сцене танцор Булановой Дмитрий Берегуля ответил Пугачёвой.

"Наши танцы и нас заметила сама Примадонна, сама Алла Борисовна. И нам очень приятно ее внимание. Ну есть пару моментов, конечно. Почему-то она очень странно решила, что мы непрофессионалы. Видимо, ей виднее, и каждый имеет право на свое мнение, поэтому мы не обижаемся, к критике относимся с улыбкой. Вообще, самая главная звезда – это наша любимая Танечка. Вот сколько лет я танцую, 25 уже лет, и всю жизнь я ее люблю..." – сказал он.

Не промолчала по этому поводу и сама Татьяна Буланова. Избавляться от своих артистов она не собирается. Певица призналась, что нашла время в плотном графике и посмотрела интервью Пугачёвой, но не придала ему особого значения.

"Да, я видела. Но, если честно, как-то мимо меня прошло. Да я в принципе и не собиралась никого убирать. Сейчас столько работы, что вообще не до этой шумихи. Наш гастрольный график забился еще год назад", – рассказала "СтарХиту" Буланова.

Она также поделилась, что близка с Аллой Борисовной никогда не была, и призналась, что, несмотря на освободившуюся после отъезда Пугачевой "нишу" на сцене, не считает себя ее заменой.

"Ну что вы, это место заняла Надежда Кадышева! Я не скромничаю, у меня свое место. И вообще, у нас в стране много прекрасных и ярких артистов!" – поделилась певица.

Подтанцовка Татьяны Булановой находится в центре внимания с августа 2025-го, когда зрители одного из ее концертов обратили внимание на их движения: в Сети их прозвали "энергосберегающими".