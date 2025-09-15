#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
540.84
634.46
6.43
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
540.84
634.46
6.43
Культура и шоу-бизнес

Алла Пугачёва и "энергосберегающий" танцор Татьяны Булановой обменялись любезностями

певица Татьяна Буланова и ее танцор Бергуля, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2025 11:34 Фото: Instagram/dimaberegulya
В нашумевшем интервью журналистке Катерине Гордеевой певица Алла Пугачёва высказалась о танцорах из команды своей коллеги по цеху Татьяны Булановой, сообщает Zakon.kz.

Она назвала их непрофессиональными, но посоветовала Булановой не увольнять их.

"Очень это забавно, сейчас обсуждают Буланову с ее танцорами. Таня, не убирай этих танцоров. Это настолько оригинально, настолько неожиданно, непрофессионально. Но это как будто вышли из зала люди и тебе подтанцовывают. В этом есть такая фишка. Таня, на них будут скоро ходить, народ собираться. Так что вперед и с песней", – сказала Примадонна.

Ставший знаменитым после исполнения незамысловатой хореографии на сцене танцор Булановой Дмитрий Берегуля ответил Пугачёвой.

"Наши танцы и нас заметила сама Примадонна, сама Алла Борисовна. И нам очень приятно ее внимание. Ну есть пару моментов, конечно. Почему-то она очень странно решила, что мы непрофессионалы. Видимо, ей виднее, и каждый имеет право на свое мнение, поэтому мы не обижаемся, к критике относимся с улыбкой. Вообще, самая главная звезда – это наша любимая Танечка. Вот сколько лет я танцую, 25 уже лет, и всю жизнь я ее люблю..." – сказал он.

Не промолчала по этому поводу и сама Татьяна Буланова. Избавляться от своих артистов она не собирается. Певица призналась, что нашла время в плотном графике и посмотрела интервью Пугачёвой, но не придала ему особого значения.

"Да, я видела. Но, если честно, как-то мимо меня прошло. Да я в принципе и не собиралась никого убирать. Сейчас столько работы, что вообще не до этой шумихи. Наш гастрольный график забился еще год назад", – рассказала "СтарХиту" Буланова.

Она также поделилась, что близка с Аллой Борисовной никогда не была, и призналась, что, несмотря на освободившуюся после отъезда Пугачевой "нишу" на сцене, не считает себя ее заменой.

"Ну что вы, это место заняла Надежда Кадышева! Я не скромничаю, у меня свое место. И вообще, у нас в стране много прекрасных и ярких артистов!" – поделилась певица.

Подтанцовка Татьяны Булановой находится в центре внимания с августа 2025-го, когда зрители одного из ее концертов обратили внимание на их движения: в Сети их прозвали "энергосберегающими".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Премия "Эмми-2025": лучшие сериалы и актеры
12:18, Сегодня
Премия "Эмми-2025": лучшие сериалы и актеры
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: