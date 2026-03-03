Поклонники Александра Лима беспокоятся за его жену

Казахстанский певец Александр Лим (Alex Lim), опубликовал новый пост в Instagram по особому случаю, сообщает Zakon.kz.

Публикация касается новой песни исполнителя, которую в феврале этого года написал ему российский композитор Игорь Крутой.

"Клип на песню "Неземная" уже набрал больше 500 тысяч просмотров. Спасибо", – написал Александр.

Песня быстро набрала популярность в соцсетях. В последнем клипе он предстал в романтическом образе с красивой моделью. Из-за этого поклонницы певца забеспокоились за его жену:

Какая же жена у вас молодец. Каждый клип жду с замиранием сердца и мыслями. Вот жена-красотка, как она выдерживает?

Да, согласна, такие песни любимой жене надо посвящать! И в клипе лучше бы не было другой женщины. Как-то неловко перед супругой, как ей смотреть подобное?

Прекрасное исполнение и песня хорошая... Но клипы лучше с красавицей-женой...

Ваша жена тоже красивая. Ни капли не уступает моделям.

Ранее стало известно, что Игорь Крутой объединился с Alex Lim для нового проекта.