Культура и шоу-бизнес

Поклонники Александра Лима беспокоятся за его жену

Казахстанский певец Александр Лим (Alex Lim), фото - Новости Zakon.kz от 03.03.2026 05:59 Фото: Instagram/lim_0n
Казахстанский певец Александр Лим (Alex Lim), опубликовал новый пост в Instagram по особому случаю, сообщает Zakon.kz.

Публикация касается новой песни исполнителя, которую в феврале этого года написал ему российский композитор Игорь Крутой.

"Клип на песню "Неземная" уже набрал больше 500 тысяч просмотров. Спасибо", – написал Александр.

Песня быстро набрала популярность в соцсетях. В последнем клипе он предстал в романтическом образе с красивой моделью. Из-за этого поклонницы певца забеспокоились за его жену:

  • Какая же жена у вас молодец. Каждый клип жду с замиранием сердца и мыслями. Вот жена-красотка, как она выдерживает?
  • Да, согласна, такие песни любимой жене надо посвящать! И в клипе лучше бы не было другой женщины. Как-то неловко перед супругой, как ей смотреть подобное?
  • Прекрасное исполнение и песня хорошая... Но клипы лучше с красавицей-женой...
  • Ваша жена тоже красивая. Ни капли не уступает моделям.

Ранее стало известно, что Игорь Крутой объединился с Alex Lim для нового проекта.

Аксинья Титова
Восходящая звезда из Казахстана Alex Lim поделился радостной новостью о песне Крутого
23:00, 14 декабря 2025
Восходящая звезда из Казахстана Alex Lim поделился радостной новостью о песне Крутого
Казахстанец Александр Лим стал победителем "Новой волны-2025"
10:23, 25 августа 2025
Казахстанец Александр Лим стал победителем "Новой волны-2025"
"Ты кто вообще?": Сергей Лазарев высказался о новом "протеже" из Казахстана Игоря Крутого
17:54, 12 ноября 2025
"Ты кто вообще?": Сергей Лазарев высказался о новом "протеже" из Казахстана Игоря Крутого
