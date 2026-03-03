#Референдум-2026
Спорт

ФК "Кайрат" продлил контракт с перспективным полузащитником

Фото: Instagram/olzhi_baibek
Алматинский ФК "Кайрат" рассказал о продлении соглашении с 21-летним казахстанским полузащитником Олжасом Байбеком, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, Олжас является воспитанником алматинской команды.

Новый контракт Байбека с "Кайратом" рассчитан до конца 2028 года.

В прошлом сезоне 21-летний полузащитник провел 12 матчей в казахстанской Премьер-лиге, а также принял участие в четырех играх общего этап Лиги Чемпионов, отметившись одним забитым голом.

Ранее стало известно, что Дастан Сатпаев вернулся на поле после травмы и восхитил болельщиков.

Аксинья Титова
