ФК "Кайрат" продлил контракт с перспективным полузащитником
Фото: Instagram/olzhi_baibek
Алматинский ФК "Кайрат" рассказал о продлении соглашении с 21-летним казахстанским полузащитником Олжасом Байбеком, сообщает Zakon.kz.
Как пишет sportarena.kz, Олжас является воспитанником алматинской команды.
Новый контракт Байбека с "Кайратом" рассчитан до конца 2028 года.
В прошлом сезоне 21-летний полузащитник провел 12 матчей в казахстанской Премьер-лиге, а также принял участие в четырех играх общего этап Лиги Чемпионов, отметившись одним забитым голом.
Ранее стало известно, что Дастан Сатпаев вернулся на поле после травмы и восхитил болельщиков.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript