ФК "Кайрат" продлил контракт с перспективным полузащитником

Алматинский ФК "Кайрат" рассказал о продлении соглашении с 21-летним казахстанским полузащитником Олжасом Байбеком, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, Олжас является воспитанником алматинской команды.

Новый контракт Байбека с "Кайратом" рассчитан до конца 2028 года.

В прошлом сезоне 21-летний полузащитник провел 12 матчей в казахстанской Премьер-лиге, а также принял участие в четырех играх общего этап Лиги Чемпионов, отметившись одним забитым голом.

