Культура и шоу-бизнес

Одна из солисток группы "Ранетки" станет мамой в третий раз

Группа &quot;Ранетки&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 05.03.2026 04:30 Фото: Facebook
В 2023 году 36-летняя российская певица Анна Руднева развелась со вторым мужем Дмитрием Белиным. Нового избранника Анна не показывала, поэтому новость о ее третьей беременности стала неожиданностью, сообщает Zakon.kz.

О пополнении в семье музыкант рассказала в Instagram.

"Жизнь удивительна… она всегда знает лучшее время для исполнения самой заветной мечты. Моя жизнь за последние годы перевернулась, но именно в ту сторону, в то направление, о котором я так давно мечтала. Любить и быть любимой, получать, отдавать и создавать любовь в новой жизни. Мое большое третье счастье, которое я жду с огромной любовью!", – написала Руднева.

Личность отца будущего ребенка Руднева так и не раскрыла. У артистки уже два развода. Первый раз она вышла замуж за актера Павла Сердюка, который известен зрителям по роли Дениса в "В моей прекрасной няни". У пары родилась дочь София.

Вторым мужем Рудневой стал музыкант Дмитрий Белин. У них есть сын Тимофей.

"Ранетки" – российская поп-рок-группа. Лауреаты конкурсов "Пять звезд" и "Eurosonic 2008", двух премий "Муз-ТВ 2009" в номинациях "Лучший альбом" и "Лучший саундтрек". С 2008 по 2009 год участницы группы были героинями одноименного сериала на телеканале "СТС".

Ранее Жулдыз Абдукаримова сделала жесткое заявление о своей дочери.

Аксинья Титова
