Жулдыз Абдукаримова сделала жесткое заявление о своей дочери
Казахстанская актриса, предприниматель и жена певца Кайрата Нуртаса Жулдыз Абдукаримова сделала заявление о принципах воспитания своих дочек, сообщает Zakon.kz.
Жулдыз опубликовала кадры с уже известной казахстанцам фотосессии с дочкой Алау в образах "Черного лебедя". Уже тогда подписчики актрисы поняли посыл этих съемок: "Мама не даст в обиду детеныша". В этот раз Абдукаримова подтвердила это.
"Моя дочь – не гостья в собственном доме, она – продолжение меня. Я не буду воспитывать свою дочь как "невестку" для другого дома, я буду защищать ее как личность со своей собственной жизнью, желаниями, волей и чувствами. Моя дочь получает поддержку от сорока семей, а не от запретов", – подписала она пост.
Подписчики актрисы поддержали ее позицию:
- Это прекрасно, что вы как подружки, доверие – самое главное в наше время. МИР жесток, нужна поддержка.
- Ты великолепна, пример для подражания.
- Вот такая открытая, бдительная МАМА.
- Какая ты счастливая Алау, что у тебя такая мамочка, береги ее.
- Очень верно.
Алау периодически критикуют за ее внешность, наряды, поведение. Однако она не падает духом и успевает отвечать хейтерам.
Ранее семья дружно справила день рождения Кайрата Нуртаса.
