Культура и шоу-бизнес

Жулдыз Абдукаримова сделала жесткое заявление о своей дочери

актриса, жена Кайрата Нуртаса, Жулдыз Абдукаримова, фото - Новости Zakon.kz от 04.03.2026 10:23 Фото: Instagram/zhuldyzabdukarimovaofficial
Казахстанская актриса, предприниматель и жена певца Кайрата Нуртаса Жулдыз Абдукаримова сделала заявление о принципах воспитания своих дочек, сообщает Zakon.kz.

Жулдыз опубликовала кадры с уже известной казахстанцам фотосессии с дочкой Алау в образах "Черного лебедя". Уже тогда подписчики актрисы поняли посыл этих съемок: "Мама не даст в обиду детеныша". В этот раз Абдукаримова подтвердила это.

"Моя дочь – не гостья в собственном доме, она – продолжение меня. Я не буду воспитывать свою дочь как "невестку" для другого дома, я буду защищать ее как личность со своей собственной жизнью, желаниями, волей и чувствами. Моя дочь получает поддержку от сорока семей, а не от запретов", – подписала она пост.

Подписчики актрисы поддержали ее позицию:

  • Это прекрасно, что вы как подружки, доверие – самое главное в наше время. МИР жесток, нужна поддержка.
  • Ты великолепна, пример для подражания.
  • Вот такая открытая, бдительная МАМА.
  • Какая ты счастливая Алау, что у тебя такая мамочка, береги ее.
  • Очень верно.

Алау периодически критикуют за ее внешность, наряды, поведение. Однако она не падает духом и успевает отвечать хейтерам.

Ранее семья дружно справила день рождения Кайрата Нуртаса.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
