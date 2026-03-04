Жулдыз Абдукаримова сделала жесткое заявление о своей дочери

Казахстанская актриса, предприниматель и жена певца Кайрата Нуртаса Жулдыз Абдукаримова сделала заявление о принципах воспитания своих дочек, сообщает Zakon.kz.

Жулдыз опубликовала кадры с уже известной казахстанцам фотосессии с дочкой Алау в образах "Черного лебедя". Уже тогда подписчики актрисы поняли посыл этих съемок: "Мама не даст в обиду детеныша". В этот раз Абдукаримова подтвердила это.

"Моя дочь – не гостья в собственном доме, она – продолжение меня. Я не буду воспитывать свою дочь как "невестку" для другого дома, я буду защищать ее как личность со своей собственной жизнью, желаниями, волей и чувствами. Моя дочь получает поддержку от сорока семей, а не от запретов", – подписала она пост.

Подписчики актрисы поддержали ее позицию:

Это прекрасно, что вы как подружки, доверие – самое главное в наше время. МИР жесток, нужна поддержка.

Ты великолепна, пример для подражания.

Вот такая открытая, бдительная МАМА.

Какая ты счастливая Алау, что у тебя такая мамочка, береги ее.

Очень верно.

Алау периодически критикуют за ее внешность, наряды, поведение. Однако она не падает духом и успевает отвечать хейтерам.

Ранее семья дружно справила день рождения Кайрата Нуртаса.