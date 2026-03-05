Российская звезда влюбляет миллионы людей в Казахстан

Российская певица Клава Кока продолжает делиться закулисьем съемок нового клипа в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

В новом посте в Instagram, в котором у артистки более 8 млн подписчиков, она опубликовала кадры с разных локаций, где вели съемки, и попросила выбрать самые впечатляющие.

"Казахстан моими глазами. Какая из локаций клипа вас впечатлила больше всего?" – обратилась Клава Кока к подписчикам.

Комментаторы оставили к публикации восторженные отклики, казахстанцы тоже "замолвили слово":

Это мой Казахстан! В любом ракурсе, в любом месте все красиво! Тем более там очень много святых мест, и в дальнейшем пусть сопутствует тебе удача и успех во всем и везде и всегда! Так как ты очень светлый человечек, Клава!

Спасибо, что показываешь чудеснейшие уголки нашей планеты и заставляешь посмотреть на этот мир по-новому! Определенно лучшее решение – снять клип в таких красотах!! Восхищаюсь бесконечно.

Красотища какая!!!

Очень красиво!! Казахстан люблю.

Как будто другая реальность, очень красиво.

Это невероятно прекрасно.

Очень красиво, прям мечта.

Я даже не знала, что в Казахстане так красиво!!

Да, это у нас, каждую весну бываем в этих местах, потому что летом очень жарко эти локации посещать, я горжусь, что живу рядом с такими местами, г. Актау.

Такая ты нежная! Локации просто без слов!

До этого Клава Кока рассказала о приключениях, в которые попала во время съемок нового клипа в Казахстане. Кадры клипа можно посмотреть здесь.