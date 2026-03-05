#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
499.83
581.5
6.42
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
499.83
581.5
6.42
Культура и шоу-бизнес

Российская звезда влюбляет миллионы людей в Казахстан

Клава Кока в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 05.03.2026 09:35 Фото: Instagram/klavacoca
Российская певица Клава Кока продолжает делиться закулисьем съемок нового клипа в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

В новом посте в Instagram, в котором у артистки более 8 млн подписчиков, она опубликовала кадры с разных локаций, где вели съемки, и попросила выбрать самые впечатляющие.

"Казахстан моими глазами. Какая из локаций клипа вас впечатлила больше всего?" – обратилась Клава Кока к подписчикам.

Комментаторы оставили к публикации восторженные отклики, казахстанцы тоже "замолвили слово":

  • Это мой Казахстан! В любом ракурсе, в любом месте все красиво! Тем более там очень много святых мест, и в дальнейшем пусть сопутствует тебе удача и успех во всем и везде и всегда! Так как ты очень светлый человечек, Клава!
  • Спасибо, что показываешь чудеснейшие уголки нашей планеты и заставляешь посмотреть на этот мир по-новому! Определенно лучшее решение – снять клип в таких красотах!! Восхищаюсь бесконечно.
  • Красотища какая!!!
  • Очень красиво!! Казахстан люблю.
  • Как будто другая реальность, очень красиво.
  • Это невероятно прекрасно.
  • Очень красиво, прям мечта.
  • Я даже не знала, что в Казахстане так красиво!!
  • Да, это у нас, каждую весну бываем в этих местах, потому что летом очень жарко эти локации посещать, я горжусь, что живу рядом с такими местами, г. Актау.
  • Такая ты нежная! Локации просто без слов!

До этого Клава Кока рассказала о приключениях, в которые попала во время съемок нового клипа в Казахстане. Кадры клипа можно посмотреть здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Клава Кока попала в приключения в Казахстане
09:59, 23 февраля 2026
Клава Кока попала в приключения в Казахстане
Клава Кока показала клип, снятый в Казахстане
11:39, 28 февраля 2026
Клава Кока показала клип, снятый в Казахстане
Певица Клава Кока опубликовала шуточное видео в гостях у родителей
05:47, 07 августа 2024
Певица Клава Кока опубликовала шуточное видео в гостях у родителей
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Елена Рыбакина изящно "отшила" спонсора на турнире в Индиан-Уэллсе
10:21, Сегодня
Елена Рыбакина изящно "отшила" спонсора на турнире в Индиан-Уэллсе
КХЛ составила пары плей-офф Кубка Гагарина без "Барыса"
10:03, Сегодня
КХЛ составила пары плей-офф Кубка Гагарина без "Барыса"
Конор Макгрегор "сбежал" от "кошмара" в весе Рахмонова
09:53, Сегодня
Конор Макгрегор "сбежал" от "кошмара" в весе Рахмонова
В Беларуси сравнили трансферную политику с казахстанскими клубами
09:33, Сегодня
В Беларуси сравнили трансферную политику с казахстанскими клубами
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: