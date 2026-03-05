Российская звезда влюбляет миллионы людей в Казахстан
Фото: Instagram/klavacoca
Российская певица Клава Кока продолжает делиться закулисьем съемок нового клипа в Казахстане, сообщает Zakon.kz.
В новом посте в Instagram, в котором у артистки более 8 млн подписчиков, она опубликовала кадры с разных локаций, где вели съемки, и попросила выбрать самые впечатляющие.
"Казахстан моими глазами. Какая из локаций клипа вас впечатлила больше всего?" – обратилась Клава Кока к подписчикам.
Комментаторы оставили к публикации восторженные отклики, казахстанцы тоже "замолвили слово":
- Это мой Казахстан! В любом ракурсе, в любом месте все красиво! Тем более там очень много святых мест, и в дальнейшем пусть сопутствует тебе удача и успех во всем и везде и всегда! Так как ты очень светлый человечек, Клава!
- Спасибо, что показываешь чудеснейшие уголки нашей планеты и заставляешь посмотреть на этот мир по-новому! Определенно лучшее решение – снять клип в таких красотах!! Восхищаюсь бесконечно.
- Красотища какая!!!
- Очень красиво!! Казахстан люблю.
- Как будто другая реальность, очень красиво.
- Это невероятно прекрасно.
- Очень красиво, прям мечта.
- Я даже не знала, что в Казахстане так красиво!!
- Да, это у нас, каждую весну бываем в этих местах, потому что летом очень жарко эти локации посещать, я горжусь, что живу рядом с такими местами, г. Актау.
- Такая ты нежная! Локации просто без слов!
До этого Клава Кока рассказала о приключениях, в которые попала во время съемок нового клипа в Казахстане. Кадры клипа можно посмотреть здесь.
