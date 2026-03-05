#Референдум-2026
Общество

Жену звезды казахстанского бокса обвинили в избиении двух женщин

казахстанский боксер Данияр Елеусинов, фото - Новости Zakon.kz от 05.03.2026 11:02 Фото: Instagram/yeleussinovdaniyar
Две жительницы Караганды обвинили жену олимпийского чемпиона по боксу Данияра Елеусинова в избиении, сообщает Zakon.kz.

Якобы она накинулась на них, выражаясь нецензурной бранью, и таскала за волосы, передает телеканал КТК.

"У нее были какие-то необоснованные претензии к нам, как будто мы обижали ее деда. Она с ходу успела меня пнуть в живот два раза, после этого схватила за волосы. В этот момент забежал ее дед и успел нанести удары моей маме по голове. Мы писали заявление, он там находился в коридоре, и он, когда зашел, сказал: "Представляете, у нее муж – олимпийский чемпион по боксу Данияр Елеусинов", – рассказала карагандинка Асель Жабыкбаева.

Обе женщины сняли побои. Они утверждают, что драку начала жена спортсмена, решив, что они общались с ее дедушкой, используя ненормативную лексику. Потерпевшие утверждают, что с пенсионером практически не общались и уж тем более не ругались. Семьи много лет живут в одном доме на окраине Караганды.

Жена известного боксера комментировать скандал не захотела. Против соседок она тоже написала заявление и ждет суда. По телефону она назвала конфликт бытовым, а соседок считает провокаторами.

"Это обычная бытовуха. Мы с ней ровесницы, обе 89-го года. Я так понимаю, что они хотят хайпануть на фамилии и имени Данияра. Я не шла с намерением драться. Мы начали разговаривать довольно на высоких нотах. Слово за слово. Моему деду тоже 80 лет, и мое воспитание не позволяет просто так материть стариков", – сказала она.

Данияр Елеусинов – казахстанский боксер-профессионал, выступающий в полусредней и средней весовых категориях. Заслуженный мастер спорта Казахстана, олимпийский чемпион-2016, чемпион мира, двукратный чемпион Азиатских игр, двукратный чемпион Азии в любителях.

В Жамбылской области идет суд над женой казахстанского бойца UFC Шавката Рахмонова по факту смертельного ДТП.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
