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Культура и шоу-бизнес

Певица Слава потратила на отдых более 42 млн тенге и осталась им недовольна

Певица Слава потратила на отдых более 42 млн тенге и осталась им недовольна, фото - Новости Zakon.kz от 17.01.2025 17:37 Фото: Instagram/nastya_slava
Известная российская певица Слава (настоящее имя – Анастасия Сланевская) осталась недовольна отдыхом на Мальдивских островах. Все дело в клопах, которые ее покусали. Из-за них артистка решила сжечь все свои вещи, сообщает Zakon.kz.

О возвращении домой 44-летняя исполнительница хита "Попутчица" рассказала сегодня в Instagram-Stories.

Фото: Instagram/nastya_slava

"Покусанные постельными клопами прилетели домой. Сжечь все вещи... Клоповая терапия за 80 000 долларов (по курсу Нацбанка РК 42 372 000 тенге. – Прим. ред.)", – написала Слава 17 января 2025 года, показав укусы на теле.

По словам певицы, она этих клопов с собой домой привезла, на майке.

"Живот весь обкусали... Написала цену просто, чтобы вы знали... Если сейчас хейтеры начнут... просто отвечу, хотя не должна отвечать: так как помогаю я, никогда никто никому не помогал, просто я это не афиширую... И чтобы я так дальше помогала, мне нужно отдыхать по полной программе, чтобы потом набраться сил. А в бартерных дешевых отелях я не собираюсь это делать. Ну, клопы нам в помощь", – объяснила Слава.

Четыре дня назад артистка опубликовала видео с родной сестрой Еленой Сланевской, на котором передавала привет балерине Анастасии Волочковой.

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28 декабря 2024 года Валерия Меладзе, отсутствовавшего долгое время в России, заметили в Москве. Исполнитель хита "Иностранец" пришел в столичный ресторан, где не смог остаться незамеченным. Артиста встретила певица Слава, которая проводила вечер в компании дочери Александры Морозовой.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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