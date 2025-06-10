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Культура и шоу-бизнес

Певица Слава призналась в серьезной проблеме со здоровьем

Певица Слава, здоровье , фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2025 00:09 Фото: Instagram/nastya_slava
Российская певица Слава (Анастасия Сланевская) рассказала, что потеряла слух на одно ухо, сообщает Zakon.kz.

Об этом она 10 июня сообщила в Instagram.

По словам артистки, оперативного вмешательства удалось избежать, однако врачи предупредили: восстановление может занять не менее трёх месяцев.

"Петь с этим сложно, но качество не страдает. Работаем и слышим одним ухом", – отметила певица.

Она также заверила, что все намеченные концерты пройдут по плану, несмотря на проблемы со здоровьем.

А ранее Ерке Есмахан намекнула на скорое рождение ребенка. 

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Айсулу Омарова
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