Певица Слава призналась в серьезной проблеме со здоровьем
Фото: Instagram/nastya_slava
Российская певица Слава (Анастасия Сланевская) рассказала, что потеряла слух на одно ухо, сообщает Zakon.kz.
Об этом она 10 июня сообщила в Instagram.
По словам артистки, оперативного вмешательства удалось избежать, однако врачи предупредили: восстановление может занять не менее трёх месяцев.
"Петь с этим сложно, но качество не страдает. Работаем и слышим одним ухом", – отметила певица.
Она также заверила, что все намеченные концерты пройдут по плану, несмотря на проблемы со здоровьем.
А ранее Ерке Есмахан намекнула на скорое рождение ребенка.
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