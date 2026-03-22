Швейцарская компания выведет на орбиту неуязвимую связь, но не для всех

Спутник, изобретение, фото - Новости Zakon.kz от 23.03.2026 04:59 Фото: WISeSat
Швейцарская компания планирует создать первую в мире коммерческую орбитальную "облачную" сеть для неуязвимой связи. Предположительно, она сможет защитить финансовую систему, критическую инфраструктуру и каналы нацбезопасности, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Naked Science, производитель полупроводников SEAL SQ собирается построить первую в мире коммерческую квантовую пространственно-орбитальную облачную систему (QSOC).

Она будет предоставлять услуги защищенной связи и квантовой безопасности по подписке – банкам, государственным структурам, оборонным ведомствам и корпоративным клиентам.

Компания объединилась со своей аффилированной структурой WISeSat: вместе они собираются вывести на орбиту группировку из 100 спутников, которая полностью развернется к 2033 году.

Некоторые эксперты, включая основателя SpaceX Илона Маска, полагают, что в будущем дата-центры могут быть размещены на орбите, где они будут получать энергию напрямую от Солнца и охлаждаться за счет окружающей среды космоса.

Базирующаяся в Куантрене (Швейцария) компания SEAL SQ развивает эту идею дальше, предлагая создать орбитальное "облако" для квантовой связи. В рамках проекта клиентам будут доступны такие услуги, как распределение квантовых ключей (QKD), генерация квантово-случайных чисел (QRNG) и постквантовые системы идентификации – все в формате сервисной подписки.

Быстрый прогресс в области квантовых вычислений и их способность стремительно решать сложнейшие задачи означают, что традиционные методы шифрования вскоре перестанут быть надежными. 

Ранее стало известно, что секретный американский дрон RQ-180 аварийно приземлился в Греции.

