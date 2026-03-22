Швейцарская компания выведет на орбиту неуязвимую связь, но не для всех
Как пишет Naked Science, производитель полупроводников SEAL SQ собирается построить первую в мире коммерческую квантовую пространственно-орбитальную облачную систему (QSOC).
Она будет предоставлять услуги защищенной связи и квантовой безопасности по подписке – банкам, государственным структурам, оборонным ведомствам и корпоративным клиентам.
Компания объединилась со своей аффилированной структурой WISeSat: вместе они собираются вывести на орбиту группировку из 100 спутников, которая полностью развернется к 2033 году.
Некоторые эксперты, включая основателя SpaceX Илона Маска, полагают, что в будущем дата-центры могут быть размещены на орбите, где они будут получать энергию напрямую от Солнца и охлаждаться за счет окружающей среды космоса.
Базирующаяся в Куантрене (Швейцария) компания SEAL SQ развивает эту идею дальше, предлагая создать орбитальное "облако" для квантовой связи. В рамках проекта клиентам будут доступны такие услуги, как распределение квантовых ключей (QKD), генерация квантово-случайных чисел (QRNG) и постквантовые системы идентификации – все в формате сервисной подписки.
Быстрый прогресс в области квантовых вычислений и их способность стремительно решать сложнейшие задачи означают, что традиционные методы шифрования вскоре перестанут быть надежными.
