Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Китай вывел на орбиту первый в мире спутник с ИИ

Китай вывел на орбиту первый в мире спутник с ИИ Фото: freepik
Китай запустил первый в мире коммерческий спутник с искусственным интеллектом, сообщает Zakon.kz.

Как передает телеканал CGTN, аппарат был запущен с помощью ракеты-носителя Smart Dragon 3 (SD-3) в 11:06 в составе группы из девяти спутников. Запуск был произведен с водной поверхности близ города Янцзян в южной китайской провинции Гуандун.

По информации СМИ, это первый в мире подобный коммерческий спутник с искусственным интеллектом, названный Rongpiao.

Он предназначен для отработки на орбите алгоритма искусственного интеллекта Synaesthesia Fusion.

Ранее Иран заявил о запуске трех спутников. Это стало последним достижением в рамках программы, которая, по словам Запада, совершенствует тегеранские баллистические ракеты.

Читайте также

Владимир Жириновский
Про Жириновского снимут биографический фильм
Дональд Трамп
Суд над Трампом по делу о штурме Капитолия отложен на неопределенный срок
Эрдоган назначил главу Центробанка Турции
Эрдоган назначил главу Центробанка Турции
Диана Абдуллаева
Китай
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Максим Галкин удивил поклонников изменениями во внешности
Максим Галкин удивил поклонников изменениями во внешности
Российскому тренеру призвали запретить въезд в Казахстан за грубое оскорбление казахов
Российскому тренеру предложили запретить въезд в Казахстан за грубое оскорбление казахов
Кому звезды подарят шанс изменить все в этом году
Кому звезды подарят шанс изменить все в этом году
В Казахстане изменились правила формирования тарифов на воду и отопление
В Казахстане изменились правила формирования тарифов на воду и отопление
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: