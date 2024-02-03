Китай вывел на орбиту первый в мире спутник с ИИ

Китай запустил первый в мире коммерческий спутник с искусственным интеллектом, сообщает Zakon.kz.

Как передает телеканал CGTN, аппарат был запущен с помощью ракеты-носителя Smart Dragon 3 (SD-3) в 11:06 в составе группы из девяти спутников. Запуск был произведен с водной поверхности близ города Янцзян в южной китайской провинции Гуандун.

По информации СМИ, это первый в мире подобный коммерческий спутник с искусственным интеллектом, названный Rongpiao.

Он предназначен для отработки на орбите алгоритма искусственного интеллекта Synaesthesia Fusion.

Ранее Иран заявил о запуске трех спутников. Это стало последним достижением в рамках программы, которая, по словам Запада, совершенствует тегеранские баллистические ракеты.