"Знаю, увидимся": Потап после развода трогательно поздравил Каменских с 39-летием

4 мая 2026 года известной украинской певице Насте Каменских исполнилось 39 лет. В связи с этим к артистке публично обратился бывший муж Потап (настоящее имя – Алексей Потапенко), сообщает Zakon.kz.

В день своего личного праздника Каменских поделилась в Instagram красивым видео, снятым у моря.

"К новому этапу. Пусть он станет самым лучшим из всех написанных", – написала под публикацией именинница.

В свою очередь Потап опубликовал фотографию экс-супруги, под которым оставил трогательное поздравление:

"Настя Константа. Знаю, увидимся. Будь счастлива".

1 мая 2026 года Потап и Настя Каменских объявили о завершении совместной карьеры и разводе после 7 лет брака. В совместном заявлении артисты привели строчки из своего хита: "Как ты ни крути, но мы не пара".

Потап и Настя поблагодарили слушателей за любовь и попросили с пониманием отнестись к их решению. Они также заявили, что "комментариев не будет".