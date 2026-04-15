"Любимая красотка", "Великая певица": Галкин и Киркоров трогательно поздравили Аллу Пугачёву с 77-летием

Сегодня, 15 апреля 2026 года, известной российской эстрадной певице Алле Пугачёвой исполняется 77 лет. Этому важному событию трогательный пост в Instagram посвятил муж Примадонны – юморист Максим Галкин, а также экс-супруг – эстрадный певец Филипп Киркоров, сообщает Zakon.kz.

49-летний Галкин опубликовал фотографию жены, под которой написал:

"С днем рождения, любимая красотка!"

К поздравлениям присоединились многочисленные фанаты звездной пары. Они пожелали Алле Борисовне здоровья и долгих лет счастливой жизни, а Максима попросили беречь любимую:

"Аллусечка! Любимая! Неповторимая! С днем рождения".

"С днем рождения, наша любимая и неповторимая Алла!"

"Алла Борисовна, вы – лучшая! Живите долго, не болейте".

"Сердечно поздравляю! Обнимай ее там от нас всех и люби!"

"С днем рождения Аллу Борисовну! Долгих и счастливых лет!"

"С днем рождения, красивая, талантливая, счастливая женщина!"

"С днем рождения нашу единственную, настоящую звезду! Любим".

"С днем рождения! Алла Борисовна всегда великолепно выглядит! Люблю".

"С днем рождения любимую Аллу Борисовну! Аллочку любим всем сердцем и душой! Желаем здоровья, счастья, благополучия! Макс, берегите Аллочку, пожалуйста".

В свою очередь 58-летний Киркоров опубликовал видео, собранное из архивных фото с экс-супругой.

"Сначала на пластинке, потом в паспорте. Огромная часть моей жизни, которую помню и которой горжусь. Великая певица, великая женщина. Верю, что еще свидимся. С днем рождения, Алла!" – обратился к Пугачёвой поп-король российской эстрады.

