#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+23°
$
476.97
562.59
6.27
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
Культура и шоу-бизнес

"Любимая красотка", "Великая певица": Галкин и Киркоров трогательно поздравили Аллу Пугачёву с 77-летием

Фото: Instagram/maxgalkinru, Instagram/fkirkorov
Сегодня, 15 апреля 2026 года, известной российской эстрадной певице Алле Пугачёвой исполняется 77 лет. Этому важному событию трогательный пост в Instagram посвятил муж Примадонны – юморист Максим Галкин, а также экс-супруг – эстрадный певец Филипп Киркоров, сообщает Zakon.kz.

49-летний Галкин опубликовал фотографию жены, под которой написал:

"С днем рождения, любимая красотка!"

К поздравлениям присоединились многочисленные фанаты звездной пары. Они пожелали Алле Борисовне здоровья и долгих лет счастливой жизни, а Максима попросили беречь любимую:

  • "Аллусечка! Любимая! Неповторимая! С днем рождения".
  • "С днем рождения, наша любимая и неповторимая Алла!"
  • "Алла Борисовна, вы – лучшая! Живите долго, не болейте".
  • "Сердечно поздравляю! Обнимай ее там от нас всех и люби!"
  • "С днем рождения Аллу Борисовну! Долгих и счастливых лет!"
  • "С днем рождения, красивая, талантливая, счастливая женщина!"
  • "С днем рождения нашу единственную, настоящую звезду! Любим".
  • "С днем рождения! Алла Борисовна всегда великолепно выглядит! Люблю".
  • "С днем рождения любимую Аллу Борисовну! Аллочку любим всем сердцем и душой! Желаем здоровья, счастья, благополучия! Макс, берегите Аллочку, пожалуйста".

В свою очередь 58-летний Киркоров опубликовал видео, собранное из архивных фото с экс-супругой.

"Сначала на пластинке, потом в паспорте. Огромная часть моей жизни, которую помню и которой горжусь. Великая певица, великая женщина. Верю, что еще свидимся. С днем рождения, Алла!" – обратился к Пугачёвой поп-король российской эстрады.

"Не заметила": певица Yenlik случайно сняла Максима Галкина на Таймс-сквер

Ранее Максим Галкин поделился фотографиями с 12-летней дочерью, сделанными на знаменитой площади в центральной части Манхэттена в Нью-Йорке на Таймс-сквер.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Динара Халдарова
Динара Халдарова
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: