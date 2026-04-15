"Любимая красотка", "Великая певица": Галкин и Киркоров трогательно поздравили Аллу Пугачёву с 77-летием
49-летний Галкин опубликовал фотографию жены, под которой написал:
"С днем рождения, любимая красотка!"
К поздравлениям присоединились многочисленные фанаты звездной пары. Они пожелали Алле Борисовне здоровья и долгих лет счастливой жизни, а Максима попросили беречь любимую:
- "Аллусечка! Любимая! Неповторимая! С днем рождения".
- "С днем рождения, наша любимая и неповторимая Алла!"
- "Алла Борисовна, вы – лучшая! Живите долго, не болейте".
- "Сердечно поздравляю! Обнимай ее там от нас всех и люби!"
- "С днем рождения Аллу Борисовну! Долгих и счастливых лет!"
- "С днем рождения, красивая, талантливая, счастливая женщина!"
- "С днем рождения нашу единственную, настоящую звезду! Любим".
- "С днем рождения! Алла Борисовна всегда великолепно выглядит! Люблю".
- "С днем рождения любимую Аллу Борисовну! Аллочку любим всем сердцем и душой! Желаем здоровья, счастья, благополучия! Макс, берегите Аллочку, пожалуйста".
В свою очередь 58-летний Киркоров опубликовал видео, собранное из архивных фото с экс-супругой.
"Сначала на пластинке, потом в паспорте. Огромная часть моей жизни, которую помню и которой горжусь. Великая певица, великая женщина. Верю, что еще свидимся. С днем рождения, Алла!" – обратился к Пугачёвой поп-король российской эстрады.
Ранее Максим Галкин поделился фотографиями с 12-летней дочерью, сделанными на знаменитой площади в центральной части Манхэттена в Нью-Йорке на Таймс-сквер.