Культура и шоу-бизнес

Шум вокруг шоу с рэпером De Lacure: полицейские провели проверку

Шум вокруг шоу с рэпером De Lacure: полицейские провели проверку, фото - Новости Zakon.kz от 09.05.2026 15:25
Полицейские Алматы отреагировали на шум вокруг рэпера De Lacure Ануара Баймухаева, который на съемках шоу якобы рассказал об изнасиловании десятилетней давности, сообщает Zakon.kz.

Выпуск, который был записан 20 апреля 2025 года в Алматы, так и не вышел в эфир. Ведущая шоу Зарина Байболова на своей страничке в Instagram поясняла, что приглашенный гость на съемках вел себя странно и рассказал "отвратительную историю про изнасилование". Именно эти слова повергли в шок юзеров, а сам фрагмент программы завирусился в соцсетях.

В связи с этим сотрудниками Управления полиции Медеуского района проведена проверка, сообщили в ДП Алматы. Ануар Баймухаев был доставлен в полицию для дачи пояснений.

"Установлено, что речь идет о фрагменте выступления на развлекательном шоу, где автор рассказал историю, датируемую, по его словам, 2012 годом. В ходе проверки он отметил, что изложенная им история была интерпретирована в социальных сетях искаженно, а факты совершения насильственных действий, по его утверждению, не имели места".Пресс-служба Департамента полиции города Алматы

В настоящее время объективных данных, подтверждающих факт совершения уголовного правонарушения, не установлено. Проверочные мероприятия завершены.

Департамент полиции Алматы призывает граждан и представителей медиапространства воздерживаться от распространения недостоверной информации и делать выводы только на основании официальных данных.

