Шум вокруг шоу с рэпером De Lacure: полицейские провели проверку
Выпуск, который был записан 20 апреля 2025 года в Алматы, так и не вышел в эфир. Ведущая шоу Зарина Байболова на своей страничке в Instagram поясняла, что приглашенный гость на съемках вел себя странно и рассказал "отвратительную историю про изнасилование". Именно эти слова повергли в шок юзеров, а сам фрагмент программы завирусился в соцсетях.
В связи с этим сотрудниками Управления полиции Медеуского района проведена проверка, сообщили в ДП Алматы. Ануар Баймухаев был доставлен в полицию для дачи пояснений.
"Установлено, что речь идет о фрагменте выступления на развлекательном шоу, где автор рассказал историю, датируемую, по его словам, 2012 годом. В ходе проверки он отметил, что изложенная им история была интерпретирована в социальных сетях искаженно, а факты совершения насильственных действий, по его утверждению, не имели места".Пресс-служба Департамента полиции города Алматы
В настоящее время объективных данных, подтверждающих факт совершения уголовного правонарушения, не установлено. Проверочные мероприятия завершены.
Департамент полиции Алматы призывает граждан и представителей медиапространства воздерживаться от распространения недостоверной информации и делать выводы только на основании официальных данных.
