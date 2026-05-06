Культура и шоу-бизнес

"Задержания не было": казахстанский блогер-миллионник вышел на связь из Вьетнама

блогер Кайсар Камза, фото - Новости Zakon.kz от 06.05.2026 15:47
Известный казахстанский блогер-миллионник Кайсар Камза, о задержании которого ранее объявили в Министерстве внутренних дел (МВД) РК, спокойно разгуливает по улицам Нячанга (Вьетнам) и активно ведет свой Instagram, сообщает Zakon.kz.

К примеру, накануне, 5 мая 2026 года, в Stories блогер опубликовал несколько видео. В одном из них он заявил: "Вообще, задержания не было, пришли домой и забрали мой паспорт".

"Многие пишут мне: "Брат, тебя же вроде задержали. Что стало, как ты вышел, под залог?" Я решил ответить на эти вопросы. В общем, 2 месяца назад, 1 марта, я лежал дома и ко мне пришли сотрудники Иммиграционной службы Вьетнама. Они забрали мой паспорт, сказали, что для проверки, и обещали вызвать меня", – рассказал Камза, обращаясь к своим подписчикам.

По словам Кайсара, вызвали его через два дня и допрашивали два часа.

"Спрашивали, чем занимаюсь, кем работаю. Потом сказали, что паспорт мне пока вернуть не могут и что вновь вызовут. Затем они пропали. Так прошло два месяца. И 20 дней назад выходит новость, что Кайсар Камза задержан полицией Казахстана совместно с полицейскими Вьетнама. Но в это время я лежал дома. Почему вышла такая новость, я сам не понял", – сказал блогер.

Как заверил Кайсар, в день, когда вышла новость о задержании, он думал, что к нему придут и заберут.

"Я был дома, смотрел мотивационные ролики и морально готовился. Но так никто и не пришел. Я подумал, может, они заняты и придут завтра... С тех пор прошло больше 20 дней. Мне сказали, что идет суд по экстрадиции. Говорят, что когда завершится суд, меня экстрадируют", – заключил Камза.

Блогер заявил, что сам до конца не понимает, что происходит.

Редакция обратилась за комментариями в пресс-службы Министерства внутренних дел (МВД) и Генеральной прокуратуры (ГП) Казахстана.

Отметим, что Кайсар Камза известен в соцсетях своими "кора-пати" – трэш-вечеринками, а также видеороликами, снятыми за границей. В Instagram на него подписаны более 2,3 млн человек. Кроме того, блогер проводил розыгрыши среди подписчиков и размещал рекламу онлайн-казино в своем Instagram.

11 января 2026 года стало известно, что АФМ объявило в розыск казахстанского блогера Кайсара Камзу. Позднее блогер-миллионник отреагировал на новость о своем розыске, опубликовав в Instagram-Stories фото за накрытым столом, которое коротко подписал: "Все нормально".

14 января в АФМ заявили, что Кайсар Камза объявлен в международный розыск по подозрению в пособничестве в незаконной игорной деятельности.

"Кому я переступил дорогу?": известный блогер, объявленный в розыск в Казахстане, опубликовал видеообращение

13 апреля сообщалось, что Министерством внутренних дел Казахстана по каналам Интерпола при взаимодействии с правоохранительными органами Вьетнама в городе Камрань задержан блогер Кайсар Камза, находившийся в международном розыске за организацию незаконного игорного бизнеса.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
