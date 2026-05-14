"Я так долго молилась": беременная Luina растрогала поклонников

Казахстанская певица Luina (настоящее имя – Луиза Обухова), объявившая недавно о беременности, поделилась со своими подписчиками в Instagram семейными фотографиями, сообщает Zakon.kz.

В серии снимков, которые были опубликованы 13 мая 2026 года, 38-летняя артистка предстала с заметно округлившимся животом. Вместе с ней позировали супруг – 31-летний предприниматель Артем Обухов, а также их сын – 5-летний Давид.

"Такое чувство, будто вместе с нами радуется весь мир. Спасибо каждому за эти слова, за тепло, за искренние эмоции. Мы все читаем и проживаем сердцем. Я так долго молилась. Просила Всевышнего. Просила о счастье, о семье, о новой жизни. И совсем скоро нас станет больше… Теперь у нашей любви будет еще одно маленькое сердце", – оставила под публикацией трогательную запись Luina.

Фолловеры вновь осыпали артистку и ее семью поздравлениями, пожелав легкой беременности, благополучных родов и здоровья:

"Ура!"

"Поздравляю".

"Какая прелесть".

"Красивые, очень".

"Лу, жаным, какое счастье".

"Ты моя золотая, как я рада!"

"Аж плакать хочется! Так рада".

"Какие вы красивые, счастливые".

"Жаным, поздравляю, я даже не заметила".

"Так и есть, все радуются вашей радостью, как я вас понимаю".

"Уау! Как классно! Поздравляю! Легкой беременности, благополучных родов, здоровья всей семье!"

Материал по теме Казахстанская певица Luina получила почетное звание в Кыргызстане после важного концерта

Luina объявила о беременности 12 мая 2026 года.

Певица раскрыла важный семейный секрет трогательным видео с мужем и сыном.