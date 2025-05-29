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Культура и шоу-бизнес

4-летний сын певицы Луины покорил поклонников звездной матери

4-летний сын певицы Луины покорил поклонников звездной матери, фото - Новости Zakon.kz от 29.05.2025 17:50 Фото: Instagram/luinaofficial
Популярная казахстанская певица Луина (настоящее имя – Луиза Обухова) опубликовала в Instagram аудио, которое ее супруг получил от сына в день, когда они с друзьями отмечали день рождения артистки, сообщает Zakon.kz.

Под публикацией 38-летняя певица написала:

"Когда родители забыли, что у них есть ребенок".

На опубликованном видео Луина показала, как они с мужем весело провели вечер в честь дня рождения в кругу друзей, подруг и коллег. Затем идет аудиосообщение от наследника.

"Папа, я вообще-то вам пишу, и мама вообще не отвечает, и ты тоже. А ты отключил звонок. Что это?!" – грозно говорит Давид, завершив свое аудио нецензурным словом.

Подписчиков умилил голос 4-летнего сына Луины. Они поддержали Давида, отметив, что родители заслужили:

  • "Вот прикол".
  • "Сладкий, не могу".
  • "Концовка – огонь!"
  • "Заслуженно отругал".
  • "Жизагул Омировна".
  • "Жаным, такой сладкий".
  • "Концовку, по идее, заслужили".
  • "Рамсы попутали, нюх потеряли".
  • "Не, ну че за дела, вы только до 10 отпрашивались".

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, фото - Новости Zakon.kz от 29.05.2025 17:50
Закройте свои рты: певица Луина обратилась к недоброжелателям

Среди приглашенных на вечеринку Луины была Макпал Исабекова. 28 мая 2025 года певица опубликовала фотографии со дня рождения, на которых позировала вместе с мужем.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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