4-летний сын певицы Луины покорил поклонников звездной матери

Популярная казахстанская певица Луина (настоящее имя – Луиза Обухова) опубликовала в Instagram аудио, которое ее супруг получил от сына в день, когда они с друзьями отмечали день рождения артистки, сообщает Zakon.kz.

Под публикацией 38-летняя певица написала:

"Когда родители забыли, что у них есть ребенок".

На опубликованном видео Луина показала, как они с мужем весело провели вечер в честь дня рождения в кругу друзей, подруг и коллег. Затем идет аудиосообщение от наследника.

"Папа, я вообще-то вам пишу, и мама вообще не отвечает, и ты тоже. А ты отключил звонок. Что это?!" – грозно говорит Давид, завершив свое аудио нецензурным словом.

Подписчиков умилил голос 4-летнего сына Луины. Они поддержали Давида, отметив, что родители заслужили:

"Вот прикол".

"Сладкий, не могу".

"Концовка – огонь!"

"Заслуженно отругал".

"Жизагул Омировна".

"Жаным, такой сладкий".

"Концовку, по идее, заслужили".

"Рамсы попутали, нюх потеряли".

"Не, ну че за дела, вы только до 10 отпрашивались".

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Среди приглашенных на вечеринку Луины была Макпал Исабекова. 28 мая 2025 года певица опубликовала фотографии со дня рождения, на которых позировала вместе с мужем.