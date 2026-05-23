Собака из приюта получила приз Каннского кинофестиваля
Фото: palmdog
22 мая на Каннском кинофестивале собаке Юри из чилийского фильма La Perra вручили неофициальную награду премии Palm Dog за лучшую собачью роль, сообщает Zakon.kz.
По данным официального сайта премии Palm Dog, фильм посвящен женщине из удаленного острова. Однажды там появляется щенок, который пробуждает в героине давно подавленное желание стать матерью.
До участия в фильме Юри жила в приюте. Продюсерская компания PLANTA при подготовке к созданию картины взяла ответственность за собаку на себя, а после окончания съемок ей нашли дом.
Yuri, a cadela chilena de ''LA PERRA'', recebe o Palm Dog, um dos prêmios paralelos mais queridos e comentados de #Cannes.— Cultura² (@Culturaquadrado) May 22, 2026
O prêmio celebra cães que deixaram sua marca na história recente do cinema. pic.twitter.com/E3BPckxvZg
В основном конкурсе Каннского кинофестиваля участвуют 22 фильма, а Деми Мур вошла в состав его жюри.
